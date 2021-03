Hội chị em "hack tuổi" cực đỉnh của Vbiz: Hiền Thục "chặt đẹp" cả Á hậu, nhìn Ngô Thanh Vân mới hiểu vì sao trai trẻ kém 11 tuổi vẫn si mê

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Giáng My, Hiền Thục, Lý Nhã Kỳ, Ngô Thanh Vân là những mỹ nhân Vbiz luôn được khán giả dành nhiều lời khen ngợi "có cánh" về nhan sắc. Bởi so với thời điểm mới vào nghề thì nhan sắc của họ đều "lão hoá ngược" khi mà ai nấy cũng đều trẻ trung và xinh đẹp hơn.



Giáng My (1971 - 50 tuổi)

Ở độ tuổi U50, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My vẫn luôn giữ được sức hút của mình mỗi khi xuất hiện trước truyền thông. Trên facebook cá nhân, Hoa hậu Giáng My thường xuyên cập nhật các hình ảnh về cuộc sống hàng ngày của bản thân. Trong tất cả các loạt hình, nàng Hậu luôn khiến người xem mê mẩn bởi vẻ ngoài "không tuổi". Vóc dáng thon gọn, gương mặt trẻ cùng làn da trắng ngần đã giúp cô lúc nào cũng tràn đầy sức sống, mặn mà và quyến rũ như những người phụ nữ ở độ tuổi 30. Thậm chí, Giáng My còn được mệnh danh là "cô gái vàng trong làng trẻ mãi không già".

Nhan sắc trẻ trung trong loạt hình khiến không ai có thể nghĩ rằng hoa Hậu Giáng My năm nay đã 50 tuổi.

Trước đây, Hoa hậu Giáng My từng tiết lộ về bí quyết làm đẹp đã giúp cô "hack" tuổi. Theo đó, nàng hậu 7x cho biết, đối với những người phụ nữ trung niên nên biết lựa chọn chế độ ăn uống hợp lý. Ngoài ra, hàng chục năm nay nàng Hậu đã luôn giữ thói quen chăm sóc da bằng các sản phẩm từ thiên nhiên và duy trì thói quen tập thể dục mỗi ngày.

Bên cạnh đó, Giáng My cũng chia sẻ thêm, gu thời trang tinh tế, phá cách cũng có thể giúp "ăn gian" được độ tuổi của mình.

Ngô Thanh Vân (1979 - 42 tuổi)

Ngô Thanh Vân là một trong những mỹ nhân Vbiz "hack tuổi" khi đã bước vào ngưỡng 42 nhưng vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp. "Đả nữ" của màn ảnh Việt khiến nhiều cô gái trẻ phải ngưỡng mộ với hình thể gọn gàng, săn chắc. Đặc biệt, nữ diễn viên 42 tuổi rất tự tin trong việc để mặt mộc chụp ảnh.

Ngô Thanh Vân luôn biết cách F5 để giúp bản thân "hack tuổi".

Ngoài ra, phong cách thời trang siêu trẻ và tối giản, hiện đại cũng là một trong những yếu tố giúp Ngô Thanh Vân luôn xinh đẹp như thuở còn đôi mươi.

Bật mí về bí quyết giúp bản thân luôn có gương mặt trẻ trung như hiện tại, Ngô Thanh Vân cho biết ngoài chế độ ăn uống hợp lý, chăm chỉ tập thể dục, cô còn sử dụng công nghệ làm đẹp hiện đại.

Hiền Thục (1981 - 40 tuổi)

Bước vào độ tuổi 40 và đã trải qua một lần sinh con, nhưng Hiền Thục vẫn khiến nhiều cô gái ghen tị bởi nhan sắc lúc nào cũng trẻ trung như gái đôi mươi. Nữ ca sĩ rất tự tin trong việc chụp ảnh để mặt mộc và khoe vóc dáng sexy lên mạng xã hội.

Giọng ca "Nhật ký của mẹ" rất sợ việc lên hình sẽ bị béo nên cô luôn quyết tâm giảm cân để giữ được vóc dáng thon gọn. Không giống với các mỹ nhân khác, Hiền Thục đã ăn chay từ nhiều năm nay, cô chủ yếu ăn rau xanh, nước ép hoa quả và gần như nói không với các thực phẩm dầu mỡ, đồ ngọt. Ngoài ra, bà mẹ một con chỉ sử dụng mỹ phẩm organic để bảo vệ làn da và hạn chế trang điểm khi không cần thiết.

Style thời trang trẻ trung như các thiếu nữ của Hiền Thục.

Bà mẹ một con còn sở hữu vóc dáng khiến các fans girl phải "nổ mắt" vì ghen tị.

Cách đây không lâu, Hiền Thục còn "gây sốt" khi lấn át cả nhan sắc của Á hậu kém 14 tuổi Kim Duyên trong bức ảnh chụp chung.

Lý Nhã Kỳ (1982 - 39 tuổi)

Lý Nhã Kỳ cũng chính là một trong những mỹ nhân nhận được sự khen ngợi của netizen về việc sở hữu nhan sắc "hack tuổi". Nữ diễn viên 8x sở hữu nhan sắc trẻ trung và quyến rũ dù đã 39 tuổi. Ngoài ra, ở những bức hình đời thường, nữ diễn viên khiến công chúng không khỏi bất ngờ trước mặt mộc xinh đẹp, làn da trắng mịn.

Giống các mỹ nhân Vbiz "hack tuổi" ở trên, bí quyết "trẻ mãi không già" của Lý Nhã Kỳ chính là luôn ăn uống, ngủ nghỉ và tập luyện một cách khoa học.

Cận cảnh gương mặt trẻ trung của Lý Nhã Kỳ.