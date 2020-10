Hội chị em giảm cân không thể bỏ qua loạt thực đơn khoai lang ăn cả tuần không chán do 9X mặt đẹp dáng xinh chia sẻ

Với giá thành không quá đắt đỏ lại mang đến vị ngọt thanh, bùi bùi, thậm chí còn có thể thay cơm trắng để ăn hàng ngày nên không có lý do gì mà khoai lang không trở thành nguyên liệu thiết yếu trong thực đơn giảm cân của nhiều người.

Tại sao khoai lang lại có tác dụng giảm cân?

- Do chứa nhiều chất xơ: Chất xơ được tìm thấy trong khoai lang có tác dụng hấp thụ nước và tăng cảm giác no. Chất xơ có trong khoai lang tím còn giúp ngăn ngừa sự tích tụ các chất béo có trong thực phẩm khi nạp vào cơ thể.

- Do chứa ít tinh bột: Tinh bột có trong khoai lang chỉ bằng 1/3 so với cơm. Ăn khoai lang còn giúp no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó giúp bạn giảm cân hiệu quả.

- Và khoai lang gần như không chứa chất béo và cholesterol: Chỉ chứa 0.1mg chất béo nên khoai lang là loại thực phẩm rất có lợi giúp ngăn ngừa tình trạng tích tụ mỡ thừa và gây tăng cân. Trong khoai lang cũng không chứa lượng cholesterol gây hại cho cơ thể.

Một vài lưu ý cần nhớ khi chọn và sơ chế khoai lang: - Không chọn mua những củ khoai có dấu hiệu bị hà hay có nhiều chấm lạ trên thân bởi chúng có thể gây ngộ độc. - Nên chế biến khoai theo các phương pháp như: luộc, hấp và tránh chiên hay nấu với dầu mỡ.

Cô nàng Bạc Thu Ngân chia sẻ rằng khoai lang chiếm 1/4 khẩu phần ăn trong 1 tháng của mình và khi ăn kèm với những món dưới đây thì ngon vô cùng. Chỉ cần thay đổi một chút là mỗi lần thưởng thức lại một vị khoai mới lạ nên cảm giác rất thú vị. Cùng xem thực đơn khoai lang ăn kiêng của Thu Ngân nhé!

Khoai Nhật ăn kèm với trứng, cải xoăn, cà chua Nga, xà lách tím, chả cá quết Hàn Quốc, hỗn hợp rau trộn.

Khoai mật hấp ăn kèm với sữa chua nếp cẩm, bưởi đào, cam, đào và nho xanh Hàn Quốc.

Khoai mật hấp ăn kèm trứng ốp, cà tím nướng và táo.

Nếu nướng khoai thì bạn để khoai nướng nguyên củ sau đó mới bóc vỏ và thái miếng nhé!

Khoai mật nướng (thơm vô cùng) ăn kèm với chuối, táo, cam và 1 tách cacao thơm ngào ngạt.

Khoai Nhật hấp ăn kèm với canh rong biển nấu đậu, trứng ốp, dưa chuột muối và kim chi cùng bưởi.

Khoai Nhật hấp ăn kèm với sườn nướng, rau muống và xoài.

Khoai lang chiên không dầu ăn kèm với hỗn hợp rau củ xào, dứa.

Trứng ốp la với khoai lang ăn kèm bí đỏ nướng, cà tím nướng, salad rau mầm và dứa.

Khoai mật hấp ăn kèm trứng ốp la, rong biển.

Khoai Nhật hấp ăn kèm salad táo xanh, đậu hũ xào hành baro, bí đỏ.

Nếu bạn nào đang bị đau dạ dày, ăn khoai sợ nóng cổ thì hãy uống 1 ly nước khi ăn khoai nhé sẽ đỡ hơn. Và nên ăn khoai cùng các loại rau củ hoặc hoa quả. Ngoài ra trong khoai lang có nhiều vitamin A và C, ăn quá nhiều sẽ vàng da. Do đó bạn không nên ăn quá 200gr khoai lang mỗi ngày nhé!

GÓC TÁC GIẢ

Bạc Thu Ngân sinh năm 1991 - tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hiện tại đang làm việc tại VCCorp, một công ty truyền thông lớn. Tuy công việc vô cùng bận rộn nhưng Ngân chưa bao giờ bỏ quên sở thích nấu ăn và DIY mọi thứ, đối với cô những lúc trong bếp đã trở thành niềm cảm hứng để sáng tạo nhiều hơn - điều mà công việc hiện tại của Ngân đòi hỏi.

Chuyên mục Ăn ngon xin gửi lời cảm ơn tới Thu Ngân đã chia sẻ thông tin hữu ích tới độc giả. Chúc Ngân làm được nhiều món ngon nhé!