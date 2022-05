Hội bạn thân Bùi Tiến Dũng - Hà Đức Chinh - Văn Hậu và Quang Hải sau 4 năm lập kỳ tích: Ai cũng phất lên trông thấy, chỉ 1 người "chịu" lấy vợ!

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ, đầu năm 2018, U23 Việt Nam đã có một hành trình đầy quả cảm và kỳ tích tại vòng Chung kết U23 châu Á. Không chỉ những người hâm mộ bóng đá mà hàng chục triệu người Việt Nam đều vỡ òa vì kết quả ngoài sức tưởng tượng này.



Cầu thủ nào ở U23 khi đó cũng là người hùng nhưng nhận được nhiều sự quan tâm hàng đầu, sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì phải kể đến hội bạn thân "lady killer" gồm: Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Và hiện tại, hơn 4 năm trôi qua kể từ thời điểm đó, cuộc sống của bộ tứ đình đám năm nào cũng đã có những thay đổi nhất định.

Từ trái qua: Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải

Sự thân thiết của nhóm cầu thủ này khiến dân tình thích thú

Hà Đức Chinh

Người có những thay đổi mới nhất không ai khác ngoài Hà Đức Chinh. Hôm nay (ngày 10/5), chàng cầu thủ làm tiệc cưới với bạn gái lâu năm - Mai Hà Trang. Trước đó, cặp đôi cũng đã chuyển về sống chung sau khi tổ chức đám cưới tại quê nhà.

Vợ chồng Hà Đức Chinh trong đám cưới ở quê

Cặp đôi đã có nhiều năm hạnh phúc bên nhau trước khi về chung một nhà

Trước đó, Hà Đức Chinh cũng nhiều lần thu hút sự chú ý của dân mạng. Đáng kể nhất phải kể đến việc cầu thủ xây biệt phủ "to nhất huyện" cho mẹ tại quê nhà Phú Thọ. Căn nhà 3 tầng, diện tích mặt sàn 100m2 được khởi công xây từ sau U23 châu Á 2018 và hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2019. Không những thế, Đức Chinh cũng mua được một căn chung cư ở Hà Nội, là nơi ở hiện tại của 2 vợ chồng trẻ.

Ngày 4/11/2021 vừa qua, Hà Đức Chinh cũng chính thức chia tay CLB SHB Đà Nẵng sau nhiều năm thi đấu và chuyển đến bến đỗ mới là CLB Topenland Bình Định.

Nguyễn Quang Hải

Thời gian gần đây, Nguyễn Quang Hải lại gây chú ý nhiều hơn với câu chuyện chuyển nhượng. Chàng cầu thủ nổi tiếng đã quyết định rời Hà Nội FC sau hàng chục năm gắn bó và dự kiến sẽ ra nước ngoài thi đấu nhưng chưa có tiết lộ chính xác.

Ở cấp đội tuyển, Quang Hải vẫn là một trụ cột không thể thiếu. Chàng tiền vệ luôn để lại ấn tượng sâu sắc, tạo đột biến khi được trao cơ hội thi đấu.

Về chuyện tình duyên, trong hơn 4 năm vừa qua, chàng cầu thủ đã kịp có vài vụ ồn ào đi vào lịch sử cõi mạng. Sau khi chia tay Nhật Lê, bên cạnh Quang Hải xuất hiện không ít bóng hồng như: Thanh Thủy, Huyền My, Thảo Mi, Huỳnh Anh và hiện tại là Chu Thanh Huyền. Tuy nhiên từ sau Nhật Lê, chàng cầu thủ chỉ công khai hẹn hò với Huỳnh Anh, những cô nàng còn lại vẫn chỉ là bạn gái tin đồn.

Chu Thanh Huyền được cho là bạn gái hiện tại của Quang Hải

Sau nhiều năm thi đấu và phủ sóng khắp nơi, Quang Hải cũng sở hữu 1 khối tài sản không phải dạng vừa. Chàng cầu thủ đã xây được nhà to cho bố mẹ, có 1 trung tâm bóng đá cộng đồng, có xe Mẹc và tậu được chung cư tiền tỷ ở cả Hà Nội lẫn TP.HCM.

Đoàn Văn Hậu

Gặp chấn thương nghiêm trọng nên phải điều trị trong thời gian dài, không thể thi đấu nhưng độ hot của Đoàn Văn Hậu thì không giảm đi chút nào. Mới đây cầu thủ 23 tuổi còn cho ra mắt thương hiệu thời trang của riêng mình.

Chuyện tình trai tài gái sắc của Đoàn Văn Hậu với Doãn Hải My - top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2020 cũng là đề tài được dân mạng quan tâm. Dù cặp đôi chưa có bất cứ động thái công khai chính thức nào nhưng với những hint do chính chủ tự tiết lộ và loạt khoảnh khắc do team qua đường ghi lại được, ai nhìn vào cũng biết mối quan hệ đặc biệt của cả 2.

Hiện tại Văn Hậu vẫn đang thuộc biên chế Hà Nội FC.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tại đám cưới Hồ Tấn Tài

Bùi Tiến Dũng

Người lận đận nhất phải kể đến thủ môn Bùi Tiến Dũng. Sau khi tỏa sáng tại U23 Việt Nam, Dũng Gôn không duy trì được phong độ thi đấu và không có nhiều cơ hội xuất hiện ở ĐTQG nữa. Ở cấp CLB, chàng cầu thủ cũng chuyển qua nhiều CLB khác nhau nhưng thường xuyên phải ở vị trí dự bị.

Tuy nhiên chuyện tình cảm của Bùi Tiến Dũng lại khá khởi sắc khi công khai hẹn hò với người mẫu quốc tế Dianka Zakhidova. Cặp đôi cực phẩm rất chăm phát "cẩu lương" cho dân mạng với những khoảnh khắc ngọt ngào, dễ thương.

Giống như nhiều cầu thủ khác, Bùi Tiến Dũng cũng nhập hội kinh doanh và có thương hiệu thời trang của riêng mình. Ngoài ra "chồng quốc dân" một thời còn từng gây chú ý khi tậu siêu xe gần 8 tỷ đồng, biển số tứ quý.

Bùi Tiến Dũng và Dianka

Ảnh: Tổng hợp