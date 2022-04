Học trò Hương Giang nhảy hit Lisa (BLACKPINK) cực hăng nhưng netizen chỉ sợ rách quần vì vòng 3 bó chặt!

Đỗ Xuân Phong - thí sinh team Hương Giang là người đã giành được giải Best Talent trong đêm thi Bán kết The Next Gentleman lên sóng vừa qua. Với việc lựa chọn ca khúc đình đám Money của Lisa (BLACKPINK), thành viên đội Hương Giang khiến cả sân khấu nóng bừng với màn vũ đạo cháy hết nấc. Giám khảo Nguyễn Hưng, Huy Minh đều bị Đỗ Phong thuyết phục, chưa kể Dương Triệu Vũ còn dành lời khen ngợi cho anh chàng bởi sự chỉn chu, phóng khoáng và vô cùng tự tin.

Sau khi chương trình lên sóng, khoảnh khắc Đỗ Xuân Phong nhảy cực hăng khiến netizen thi nhau để lại bình luận nhiệt tình. Nhiều người lo sợ thay học trò Hương Giang rằng anh chàng sẽ làm... rách quần khi nhảy chỉ vì vòng 3 căng tràn.

Bức ảnh cực viral sau đêm Bán kết The Next Gentleman

Netizen cứ sợ Xuân Phong gặp sự cố rách quần khi đang nhảy

Ảnh: Chụp màn hình

https://kenh14.vn/hoc-tro-huong-giang-nhay-hit-lisa-blackpink-cuc-hang-nhung-netizen-chi-so-rach-quan-vi-vong-3-bo-chat-20220405224318141.chn

