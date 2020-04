Học sinh Việt truyền cảm hứng về tình yêu và hi vọng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

Chiến dịch "Cầu vồng Hy vọng" thu hút đông đảo các bạn nhỏ, ba mẹ và thầy cô hưởng ứng

Những em bé "cầu vồng" sẻ chia thông điệp hy vọng

"Cầu vồng Hy vọng" là chiến dịch do Trường mầm non Sakura Montessori, Trường mầm non Ikids Montessori và Trường phổ thông Gateway phát động vào đầu tháng 4/2020, khuyến khích các bạn nhỏ trên toàn quốc cùng nhau vẽ lên những bức tranh cầu vồng kèm theo những thông điệp ý nghĩa như một lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ, các chiến sĩ trong tuyến đầu chống dịch, cũng như thắp lên niềm hy vọng, truyền lửa tin yêu và sức mạnh cho cộng đồng trong những ngày cả xã hội chung tay ở nhà chống dịch.

Các bạn nhỏ hào hứng chia sẻ những bức tranh Cầu vồng Hy vọng kèm theo những thông điệp ý nghĩa

Chỉ sau 5 ngày triển khai, hàng trăm bức tranh cầu vồng rực rỡ cùng những thông điệp dung dị nhưng đầy sức mạnh như "Tất cả rồi sẽ Ổn thôi", "Everything will be OK", "Việt Nam cố lên!", "Tớ ở nhà và đang rất ổn"... đã được các bạn nhỏ cùng các bậc phụ huynh lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội facebook. Giờ đây, chiến dịch "Cầu vồng Hy vọng" đang trở thành "virus" lan truyền cảm hứng không chỉ cho các bạn nhỏ mà còn thu hút sự tham gia của các bậc phụ huynh, giáo viên tại khắp các tỉnh thành của Việt Nam như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hạ Long, Thái Bình...

Thầy cô tại Sakura Montessori, Gateway hào hứng hưởng ứng Chiến dịch "Cầu vồng Hy vọng"

"Trên thế giới, những bức tranh cầu vồng kèm thông điệp "Andrà tutto bene!" - "Everything Will Be OK!" ("Tất cả rồi sẽ ổn thôi!") đang lan rộng sang Ý, Pháp, Đức, Anh, Canada, mới nhất là tại Mỹ, Nhật Bản và Australia. Và tại Việt Nam, chúng tôi cũng mong muốn làm một điều gì đó để các bạn nhỏ có cơ hội thể hiện tinh thần dân tộc và đóng góp những điều nhỏ bé cho đất nước mình." - Cô Nguyễn Thị Minh Huệ - đại diện Trường Mầm non Sakura Montessori chia sẻ.



Chỉ với bức tranh rực rỡ, những em bé "cầu vồng" của Sakura Montessori, Ikids Montessori và Gateway đã chuyển tải một thông điệp đầy ý nghĩa: Không chỉ virus mới có thể lây lan mà Tình yêu và Niềm Hi vọng còn có sức lan toả mạnh mẽ hơn. Và mỗi chúng ta chính là "đại sứ hy vọng", kết nối niềm tin yêu để cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Bạn nhận lời vẽ tranh Cầu vồng và truyền tải thông điệp mang tên "Hy vọng" chứ?

Bằng việc vẽ một bức tranh cầu vồng, kèm thông điệp "Tất cả rồi sẽ ổn thôi!" (bằng tiếng Việt), "Everything Will Be OK!" (tiếng Anh) hoặc "Andrà tutto bene!" (tiếng Italia), sau đó chụp ảnh và chia sẻ trên Facebook cá nhân là bạn đã tham gia vào chiến dịch Cầu Vồng Hy vọng. Với mỗi bức ảnh được gửi về Fanpage Trường Sakura Montessori, Trường Ikids Montessori và Trường phổ thông Gateway, nhà trường sẽ trích ra 10.000đ ủng hộ vào quỹ ủng hộ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Chúng ta hãy góp phần lan toả thông điệp tích cực đến bạn bè trong Friendlist và trên toàn thế giới nhé!

Mỗi bức tranh cầu vồng được vẽ lên là thêm một niềm hy vọng được thắp sáng

Cách thực hiện như sau:

1. Vẽ bức tranh cầu vồng (có thể trang trí thêm những trái tim và hình mặt cười) kèm thông điệp "Tất cả rồi sẽ ổn thôi!" và tên tác giả.

2. Dán lên cửa nhà hoặc cầm trên tay và chụp ảnh, đăng trên Facebook cá nhân kèm #Tatcaroiseonthoi!; #Cauvonghyvong.

3. Gửi ảnh về Fanpage https://www.facebook.com/SakuraMontessori.edu.vn/, https://www.facebook.com/Gateway.edu.vn/ hoặc https://www.facebook.com/ikidsMontessori.ThaiBinh/ .

Nhà trường hy vọng số tiền gây quỹ được sẽ góp một phần nhỏ bé để chia sẻ những khó khăn, cùng Nhà nước sớm ngăn chặn đại dịch Covid-19 trong tương lai.

Số tiền gây quỹ sẽ được gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngay sau khi chiến dịch kết thúc.

Hãy cùng hưởng ứng Chiến dịch "Cầu vồng Hy vọng" của chúng tôi ngay hôm nay để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng nhé!