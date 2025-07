Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra với 3 du học sinh Việt Nam tại Đức, khiến 2 người qua đời và 1 người bị thương nặng đang là chủ đề được công chúng quan tâm. Nhiều tình tiết trong vụ việc cũng khiến mọi người xót xa, trong đó có thông tin về người bị thương - Bốp (tên thật là Trung Hiếu), TikToker được biết đến với năng lượng tích cực.

Theo chia sẻ trên GoFundMe - nền tảng gây quỹ toàn cầu, Hiếu và nhóm bạn bị một chiếc xe ô tô do tài xế mất kiểm soát tông trúng tại thành phố Frankfurt (Đức). Sự việc xảy ra lúc 2h35 sáng 6/7, nhóm bạn đang trên đường trở về nhà sau khi đi xem concert của nghệ sĩ mà họ yêu thích - Kendrick Lamar.

Theo xác nhận của người nhà cũng như truyền thông địa phương, Hiếu bị chấn thương sọ não và phần chân phải đã bị đứt lìa trong vụ tai nạn. Cách đây vài ngày, cô Hạnh - mẹ của Hiếu đã sang Đức, bất chấp vô vàn khó khăn và rào cản để chăm sóc con, “quyết không để con trai mình đơn độc vượt qua biến cố này”.

Cô Hạnh - mẹ Bốp đã sang Đức để chăm sóc con trai (Ảnh: GoFundMe)

Được biết, từ khi còn đi học, Hiếu luôn mong muốn được chăm sóc những người cần giúp đỡ, dù họ là ai hay ở đâu. Sau đó chàng trai tốt nghiệp ngành Xét nghiệm Y học tại ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM).

“Đó cũng là lý do Hiếu tiếp tục theo đuổi đam mê và ước mơ của mình bằng cách học ngành điều dưỡng tại Đức, để chăm sóc người cao tuổi cũng như những bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật hoặc chấn thương nặng, ví dụ như những người đang hôn mê phải phụ thuộc vào các thiết bị giám sát và được chăm sóc 24/7. Thế nhưng, Hiếu chưa từng nghĩ có ngày chính mình lại rơi vào hoàn cảnh này” - trích từ bài đăng trên GoFundMe.

Năm 2022, Hiếu sang Đức mang theo hy vọng của bản thân cùng với mong ước lớn nhất là có thể hỗ trợ gia đình, người thân. Hiếu chỉ có mình mẹ và mẹ đã hy sinh rất nhiều về vật chất lẫn tinh thần để anh chàng có thể đặt chân đến miền đất mới, nuôi hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Mẹ con Bốp (Ảnh: GoFundMe)

“Hiếu luôn được biết đến là một người vui vẻ, năng động và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Hiếu là người con hiếu thảo với mẹ, là người bạn, đồng nghiệp tốt bụng, luôn lắng nghe, chia sẻ và động viên khi ai đó gặp khó khăn. Nhiều người biết đến Hiếu trên TikTok biệt danh Bốp, nơi bạn truyền năng lượng tích cực đến mọi người với câu slogan: “You are kind, you are smart, you are important’ (Tạm dịch: Bạn tốt bụng, bạn thông minh, bạn rất quan trọng)” - một đoạn khác trong bài đăng gây quỹ.

Sau khi sang Đức, Hiếu có một cuộc sống trọn vẹn, được bạn bè và đồng nghiệp yêu quý. Vốn là người yêu âm nhạc, anh chàng đã cùng bạn bè đi xem concert của nghệ sĩ yêu thích vào tối 5/7. “Đó là khoảnh khắc đầy hạnh phúc. Nhưng trên đường về nhà - khi mọi người vẫn còn ngập tràn niềm vui và âm nhạc - tai nạn kinh hoàng đã xảy ra”.

Tính đến 22h40 ngày 22/7 (theo giờ Việt Nam), số tiền quyên góp cho Hiếu trên GoFundMe đã đạt 92.254 EUR (hơn 2,8 tỷ đồng) trên mục tiêu 100.000 EUR (hơn 3 tỷ đồng).