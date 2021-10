Hoa nhập khẩu tiền triệu phong cách Âu, Hàn thu hút người chơi sành điệu

Gia nhập thị trường hoa tại Hải Dương vào đầu tháng 11 năm 2020, Hoa nhà Thy là thương hiệu tiên phong cung cấp hoa nhập khẩu và mang đến làn gió mới trẻ trung hiện đại đến thị trường hoa tươi tỉnh Hải Dương.

Chủ nhân của thương hiệu Hoa nhà Thy, chị Chi cho hay: Thời điểm chị lên ý tưởng xây dựng thương hiệu, địa bàn vẫn chưa phát triển nhiều về hoa nhập ngoại. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để chị phát triển một sản phẩm dịch vụ mới và cũng là bước đánh dấu sự ra đời của Hoa nhà Thy.



Các sản phẩm tại Hoa nhà Thy nhanh chóng thu hút được rất đông khách hàng yêu hoa bởi sự khác biệt trong dịch vụ cũng như những mẫu hoa đẹp, độc, khó có thể tìm thấy tại các thương hiệu khác trên cùng địa bàn. Mặc dù chi phí cho một lãng hoa tại tiệm hoa không hề rẻ nhưng thương hiệu vẫn luôn có rất đông khách hàng tìm đến.

Lý giải về điều này, chị Chi - nhà sáng lập thương hiệu Hoa nhà Thy chia sẻ: Mình luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Chị cho biết, tiệm hoa đáp ứng được nhu cầu về ngân sách của đông đảo khách hàng, chị tạo ra các sản phẩm với mức giá khác nhau để phục vụ tới nhiều nhóm đối tượng. Không những thế, các sản phẩm hoa đều được chị chăm chút một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Mỗi sản phẩm hoa do tiệm thiết kế đều mang theo một câu chuyện - đó là sự tâm huyết, lời nhắn nhủ dành riêng cho khách hàng. Sự trân quý tình cảm đối với khách thương đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ tại Hoa nhà Thy.

Không hoạt động theo mô hình cũ như hầu hết các địa chỉ bán hoa tươi, thương hiệu chọn cho mình một lối đi riêng biệt và theo đuổi mô hình MTO: Make to order - Sản xuất theo đơn đặt hàng. Đây là hình thức mới lạ nhưng đem đến nhiều ưu điểm so với các mô hình cũ. Có lẽ những khách hàng đi mua hoa tươi đã từng có những trải nghiệm không vui khi mua hoa về không còn tươi, hoa bị héo hay thậm chí là bị dập.

Bởi lẽ, theo mô hình truyền thống, hoa được cắm theo kiểu công nghiệp, cắm sẵn vào giỏ hoặc bó, mặc cho cái nóng rát ngày hè 40 độ hay gió mùa tạt hết mặt hoa. Nhiều sản phẩm được cắm từ 2 - 3 ngày trước rồi để bông nào héo thì "cắm đại" một bông hoa khác vào. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới thẩm mỹ, mà còn làm giảm chất lượng hoa.

Tại Hoa nhà Thy, mỗi sản phẩm hoa tươi được tiệm làm ra đúng nghĩa một sản phẩm "design" hoàn toàn thủ công để có thể truyền tải được câu chuyện riêng tư, nét cá tính riêng biệt của người gửi tặng. Mỗi bó hoa trao gửi tới tay khách hàng là cả một sự chu toàn của người tặng chứ không phải bó hoa hời hợt được mua đại cho có.

Chị Chi và tiệm luôn tin rằng bản thân mỗi đóa hoa đã là một câu chuyện và lời nhắn riêng, do đó, tiệm mong muốn sản phẩm được tạo ra là dành riêng cho khách hàng - "Fit to you." Mang đến cho khách hàng những trải nghiệm chân thực và ngọt ngào thông qua ngôn ngữ của các loài hoa. Tiệm hoa theo đuổi phong cách Châu Âu và Hàn Quốc, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng và đặc biệt là các bạn trẻ.

Thương hiệu đã thổi làn gió trẻ trung, tươi mới và đầy chất hiện đại tới thị trường hoa tươi tỉnh Hải Dương. Các sản phẩm hoa tại tiệm đều là hoa nhập ngoại, có nguồn gốc từ Hà Lan, Ecuador, Nam phi, Malaysia… được nhập khẩu chính ngạch. Tiệm hoa của chị Chi là cái tên quen thuộc, được nhiều sở ban ngành, các doanh nghiệp và cá nhân tin tưởng ủy thác làm những đơn hoa chất lượng để tặng đến đối tác và người thân.

Dù tiệm hoa ở cách xa trung tâm thành phố Hải Dương nhưng khách hàng vẫn có thể nhận được hoa tươi giữ nguyên kiểu dáng và sự tươi mới khi được tiệm hoa ship bằng phương tiện ô tô hàng ngày.

Chia sẻ về lý do đưa chị Chi đến với hoa, bà chủ trẻ cho hay: Con đường bén duyên với hoa của mình đã chớm nở từ khi còn bé. Được ấp ủ qua những câu chuyện về ý nghĩa các loại hoa trong lời kể của mẹ. Từ sở thích cá nhân, đi đến nơi nào có cỏ cây hoa lá chị Chi cũng ngắm nhìn không rời mắt, tình yêu đó cứ lớn dần và trỗi dậy, thôi thúc chị làm hoa để lan tỏa cái đẹp cho đời.

Cái tên Hoa nhà Thy được đặt theo bé gái của chị, với ý nghĩa nhẹ nhàng, gần gũi với khách hàng. Khi bước chân vào không gian của tiệm, các khách hàng đều cảm nhận được sự tươi mới, trẻ trung và ngọt ngào như bước vào không gian cổ tích.

Thông tin Hoa nhà Thy

Địa chỉ: 161 Trần phú, Thị Trấn Nam Sách, Hải Dương

Hotline/ Zalo: 0975.014.038

Fanpage: https://www.facebook.com/100533148474284/