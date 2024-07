Hoa khôi Trà My khoe vóc dáng đẹp mê mẩn, sánh vai cùng dàn người mẫu quốc tế

Mới đây, IFR International Fashion Runway 2024 chính thức diễn ra tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, thu hút sự quan tâm của công chúng và truyền thông.

Đáng chú ý, chân dài đến từ Việt Nam - Vũ Thu Trà My đã vượt qua các đối thủ để giành được giải thưởng International Model Award.

Tại sự kiện, người đẹp tham gia với vai trò Vedette cho BST Ethereal của NTK Miel Thanh Nguyen

Chia sẻ cảm xúc khi được MC xướng tên trao giải, Trà My không giấu nổi niềm vui và xúc động: "My thật sự rất bất ngờ vì không nghĩ mình được giải, xem lại video thấy biểu cảm mình lúc đó đã đơ ra vài giây.

Đối với My, giải thưởng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của My trong sự nghiệp. My thấy mình vẫn cần học hỏi thêm nhiều từ các anh chị đi trước trong nghề. Giải thưởng này cũng sẽ là động lực để My thêm hoàn thiện bản thân, cố gắng nhiều hơn nữa".

Không chỉ vậy, Hoa khôi Hà Nội 2022 đồng thời đoạt giải Excellent Asian Model (Người mẫu Châu Á xuất sắc nhất) do BTC lựa chọn. Cú đúp giải thưởng bất ngờ khiến người đẹp Hà Nội vỡ òa trong hạnh phúc và vinh dự.

Là một trong những người đẹp Việt Nam được mời tham gia International Fashion Runway 2024, Hoa khôi Hà Nội 2022 Vũ Thu Trà My lập tức gây chú ý với khán giả và truyền thông khi sải bước trên thảm đỏ. Người đẹp diện bộ đầm trắng đính đá gợi cảm, lộng lẫy nhưng không kém phần kiêu sa. Đường cắt xẻ táo bạo cùng vòng eo bó sát khéo léo khoe trọn đường cong cơ thể, giúp Trà My trở thành một trong những nhân vật hút ống kính nhất thảm đỏ.

Diện trên mình bộ đầm kiêu sa, quyến rũ nhưng không kém phần thanh lịch, Trà My thể hiện phong thái chuyên nghiệp không kém các đồng nghiệp nước ngoài.

Người đẹp tự tin sải bước cùng dàn người đẹp nổi tiếng như Miss Celebrity Malaysia 2024 – Marsha, Miss Globe 2023 - Manvin Khera, Quán quân tài năng nhí Việt Nam 2024 – Trần Ngọc Yến…

Trà My cũng nhận được nhiều sự quan tâm, lời khen ngợi, mời chụp ảnh chung từ người hâm mộ, truyền thông và bạn bè quốc tế. "Đặc biệt trong những khách mời còn có Gia đình Hoàng gia Malaysia. My đã nhận được nhiều lời khen và chụp hình chung cùng họ sau khi sự kiện diễn ra", Trà My nói.

Qua sự kiện lần này, Trà My cho biết cô cũng có thêm nhiều bạn mới. Người đẹp chia sẻ các người mẫu, hoa hậu nước ngoài khá thân thiện, đáng yêu. Cô cũng hẹn Manvin - The Miss Globe 2023 sẽ gặp lại ở Việt Nam trong chuyến công tác sắp tới của người đẹp. "My hứa sẽ dẫn cô ấy đi trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Việt Nam. My tin sẽ có nhiều điều thú vị để chia sẻ với mọi người", Trà My hào hứng khẳng định.