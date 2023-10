Hoa khôi Trà My ấp ủ tái xuất với dự án âm nhạc đặc biệt

Sau đăng quang Hoa khôi Hà Nội 2022, Hoa khôi Trà My có thời gian khá dài ít xuất hiện trước công chúng. Trà My tiết lộ: "Sau thời gian dài làm việc chăm chỉ với lịch trình dày đặc, vừa rồi My đã tạm sống chậm lại, nghỉ ngơi và dành thời gian cho bản thân, học thêm những thứ mình thích. Hiện tại, mình đang theo đuổi việc trở thành một Life coach (người truyền cảm hứng) để cùng đồng hành, hỗ trợ mọi người được chữa lành, sống hạnh phúc hơn. Ngoài ra, thời gian qua, My cũng tham gia các hoạt động mang tính cộng đồng nhiều hơn".

Mới đây nhất, Hoa khôi Hà Nội 2022 đánh dấu màn tái xuất trên sàn catwalk khi tham gia show diễn của nhà thiết kế Thạch Linh. Trở lại sàn catwalk sau thời gian khá dài vắng bóng, Trà My thừa nhận ban đầu, cô cảm thấy khá hồi hộp. Tuy nhiên, khi bước lên sân khấu, người đẹp gần như quên đi mọi thứ và chỉ cố gắng sao cho màn trình diễn tốt nhất có thể. Và Trà My đã thực sự tỏa sáng với phần trình diễn của mình.

Hoa khôi Trà My vừa tái xuất sau thời gian dài ít xuất hiện trước công chúng.

Mặc dù lựa chọn sàn catwalk là sân khấu tái xuất đầu tiên, Trà My cho biết âm nhạc mới là ưu tiên hàng đầu của cô hiện tại.

Trà My bật mí: "Sắp tới, mình sẽ ấp ủ cho ra mắt một dự án âm nhạc đặc biệt. Không phải cover những ca khúc top hit, cũng không phải phát hành một bài hát mới toanh. Đó sẽ là 1 playlist những ca khúc tích cực, tạo động lực sống cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ".

Theo đó, Trà My hiện đang trong quá trình thu âm ca khúc cuối cùng và chụp ảnh bìa cho album sắp ra mắt của mình.

Trà My ấp ủ thực hiện dự án âm nhạc đặc biệt, là một playlist những ca khúc tích cực, tạo động lực sống cho tất cả mọi người.

"Điều cần chuẩn bị nhiều nhất trong thời gian thực hiện dự án này chính là năng lượng tích cực, bởi nếu không có nguồn năng lượng ấy luôn thường trực thì My sẽ khó có thể truyền tải thông điệp tới người nghe qua các ca khúc của mình. Vậy nên, thay vì vội vã hay áp lực với sản phẩm thì My đã dành thời gian để bản thân được thoải mái, thư giãn nhiều hơn", Trà My nói.

Dự kiến, album của Hoa khôi Trà My sẽ được ra mắt vào giữa tháng 10 này. Người đẹp hy vọng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của công chúng trong lần đầu lấn sân sang sự nghiệp ca hát.