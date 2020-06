Hỏa hoạn khiến quán bar tại TP Vinh bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

2 giờ sáng nay (ngày 7/6) Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) Công an Nghệ An nhận được tin báo có một vụ cháy xảy ra tại quán Pub (số 78, đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An).

3 đội CC&CNCH cùng 4 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước và 50 cán bộ, chiến sĩ được huy động đến hiện trường phối hợp cùng Công an TP Vinh, lực lượng cảnh sát cơ động chữa cháy.

Do bên trong là các vật dụng dễ cháy như bàn ghế gỗ, đệm, các vật dụng âm thanh... ngọn lửa bốc cháy dữ dội, đám cháy lan nhanh. Xung quanh quán bịt kín nên công tác chữa cháy trở nên khó khăn.

Sau 40 phút nổ lực cứu chữa, đám cháy mới được khống chế.

Rất may tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, quán đang trong quá trình ngưng hoạt động nên không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.