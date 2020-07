Hoa hậu Phương Nga tố giác cơ quan điều tra, viện kiểm sát ban hành quyết định trái luật

Trong đơn tố giác, hoa hậu Phương Nga nêu, ngày 11/12/2018, Cơ quan CSĐT đã xác định cô và bạn thân là Nguyễn Đức Thùy Dung không phạm tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Bộ luật hình sự 2015, trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ.

Song, đầu năm 2019, Cơ quan CSĐT và VKSND TP.HCM lại quyết định khởi tố Nga và Dung tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và miễn trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự 1999.

Hoa hậu Phương Nga chỉ ra, vào thời gian này, Bộ luật hình sự năm 2015 đã có hiệu lực, nhà chức trách không được phép khởi tố cô và Dung dựa trên Bộ luật hình sự năm 1999. Căn cứ khoản 3, điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015, Nga chỉ ra 9 quyết định trái pháp luật mà Cơ quan CSĐT và VKSND TP.HCM đã ban hành.

"Tất cả các quyết định đình chỉ điều tra vụ án và bị can đối với tội danh này cũng trái pháp luật và không có hiệu lực", đơn tố giác nêu.

Ngoài ra, hoa hậu người Việt tại Nga cũng cho rằng, cơ quan CSĐT đã sai phạm khi đưa ra kết luận điều tra, xác định lý do và căn cứ đình chỉ vụ án Làm giả con dấu trước, rồi mới khởi tố chính vụ án đó.

Cụ thể, trong bản kết luận điều tra ngày 11/12/2018, cơ quan CSĐT đã xác định "hành vi của bị can có dấu hiệu của Điều 267 BLHS năm 1999 nhưng có thể miễn trách nhiệm hình sự do BLHS năm 2015 đã bổ sung dấu hiệu định tội thực hiện hành vi trái pháp luật".

Nhưng sau đó một tháng, ngày 29/1/2019, Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nga và Dung về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; ban hành kết luận điều tra kết luận lại nội dung trên và đình chỉ vụ án.

Nga cho rằng, cơ quan CSĐT đã không kết luận điều tra dựa trên sự thật khách quan mà dựa trên tình huống giả định. Điều này thể hiện qua tên gọi của bản kết luận điều tra: "Bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra".

Hồi cuối tháng 6/2017, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã quyết định cho Nga và Thùy Dung tại ngoại. Cùng với đó, HĐXX trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ những tình tiết còn mâu thuẫn.

Đến năm 2018, Công an TP.HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Nga và Dung. Tiếp đó, thu hồi hơn 2,5 tỷ đồng từ ông Mỹ theo yêu cầu của tòa án.

Ngày 21/1, Công an TP.HCM quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nga và Dung về tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức tương ứng với tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức (BLHS 2015). Cùng ngày, quyết định đã được VKS cùng cấp phê chuẩn.

Tám ngày sau, Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra trong trường hợp đình chỉ điều tra, đồng thời ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ bị can do hành vi của Nga và Dung không còn nguy hiểm cho xã hội.