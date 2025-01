Hoa hậu Kỳ Duyên lại đáp trả

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã chia sẻ hình ảnh mới và nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộ. Tuy nhiên, giữa loạt bình luận tích cực, một ý kiến mang tính mỉa mai đã bất ngờ xuất hiện, khiến bài đăng của nàng hậu thu hút sự chú ý lớn.

Cụ thể, tài khoản này để lại lời nhắn: "Anh khuyên em nên đi làm từ thiện nhiều và thật tâm nhất em nhé!" – với ý tứ được cho là có phần châm chọc. Đáng chú ý, Kỳ Duyên không chọn cách im lặng hay bỏ qua mà nhanh chóng đưa ra phản hồi: "Là sao nữa vậy trời?".

Kỳ Duyên phản hồi ý kiến của cư dân mạng

Màn đáp trả của Kỳ Duyên được nhận xét là không quá nóng nảy mà đơn giản chỉ là một câu hỏi ngược lại đầy thắc mắc. Nhiều người cho rằng phản ứng này đã có sự kiềm chế, vừa thể hiện thái độ không muốn làm to chuyện, khác hoàn toàn với những lần Kỳ Duyên từng gây tranh cãi vì phản hồi thẳng thắn khi đối diện với các bình luận trái chiều trong quá khứ.

Còn nhớ, khi tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam tại Mexico, nàng hậu từng bị chỉ trích vì cách phản hồi gay gắt trước một số ý kiến của netizen. Thời điểm đó, Kỳ Duyên không ngần ngại đáp trả mạnh mẽ, thậm chí đôi lúc khiến dư luận "dậy sóng". Nhưng lần này, cách Kỳ Duyên đối diện với tình huống lại khiến nhiều khán giả ủng hộ và đánh giá cao.

Phản ứng của Kỳ Duyên lần này được nhiều người nhận xét bình tĩnh hơn

Vào ngày 15/1, trên trang cá nhân, Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh ở Điện Biên để khánh thành ngôi trường đầu tiên trong tổng số 10 ngôi trường sẽ xây dựng trong nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam của mình. Sau đó một ngày, Kỳ Duyên tiếp tục có mặt ở Sơn La tham dự lễ khởi công xây dựng ngôi trường cho các em nhỏ ở Nà Há, xã Nậm Ti, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Ngay trước buổi công chiếu phim điện ảnh mới mình thủ vai chính, Kỳ Duyên vẫn vô cùng tất bật với công tác thiện nguyện. Do đó khi nhận được bình luận khuyên răn, góp ý từ một khán giả chưa được cập nhật thông tin thì phản ứng của Kỳ Duyên hoàn toàn dễ hiểu.

Kỳ Duyên thực hiện sứ mệnh cộng đồng trên cương vị là Miss Universe Vietnam 2024

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định. Cô là người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau đăng quang, Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023...

Năm 2024, Kỳ Duyên một lần nữa giành vương miện tại Miss Universe Vietnam, trở thành người đẹp Việt đầu tiên chiến thắng tại 2 cuộc thi nhan sắc lớn nhất trong nước. Đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2024, cô lọt vào Top 30 chung cuộc.

Thời gian gần đây, cái tên Kỳ Duyên lại "nóng" khi xuất hiện trong danh sách diễn viên đóng chính của phim điện ảnh Tết Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành. Trước đó Kỳ Duyên chưa bao giờ tham gia phim điện ảnh nên sự xuất hiện của nàng hậu trong dự án phim Tết của Trấn Thành gây xôn xao. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tò mò và mong chờ màn thể hiện của cô. T