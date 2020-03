Hoa hậu Diễm Hương tiếp tục có động thái mới sau khi để lộ bằng chứng ly hôn chồng thứ 2?

Vừa qua, nghi vấn Hoa hậu Diễm Hương ly hôn chồng lại tiếp tục rộ lên, khi người đẹp đăng tải bức hình tình tứ trong vòng tay một người đàn ông giấu mặt vào ngày 23/3. Cư dân mạng nhanh chóng soi ra trên bàn tay phải của người đàn ông giấu mặt có một nốt ruồi đậm nét. Trong khi đó, bàn tay Quang Huy - ông xã Diễm Hương lại hoàn toàn không có nốt ruồi nào.

Trước những lời đồn đoán, Hoa hậu Diễm Hương đã có động thái mới. Trên trang cá nhân mới đây, nàng hậu đăng tải bức hình một mình ngồi trước cửa số căn hộ nhìn về phía xa.

Hoa hậu Diễm Hương viết: "It is love that lives inside of me, it is home that I found inside of you" (tạm dịch: Đây là tình yêu sống bên trong em, cũng là ngôi nhà nơi em tìm thấy phía bên trong anh).

Bài đăng mới nhất của Hoa hậu Diễm Hương.

Bàn tay người đàn ông giấu mặt của Diễm Hương có nốt ruồi.

Kể từ khi rộ lên tin đồn ly hôn, mọi người cũng không thấy ông xã xuất hiện cùng Diễm Hương trong các sự kiện. Ngoài ra, cô cùng ông xã cũng không tương tác trên mạng xã hội, chỉ thấy Diễm Hương đăng hình ảnh lẻ bóng của hai mẹ con.