“Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong” Lý Gia Hân gây xôn xao với nhan sắc xuống cấp sau thời gian gặp biến cố sức khỏe

Vừa qua, Lý Gia Hân cùng ông xã doanh nhân đã xuất hiện trong một sự kiện ở Malaysia. Được biết, Lý Gia Hân có mặt ở Malaysia lần này để khai trương một tòa nhà. Theo đó, tòa nhà này còn được đặt dưới tên của Lý Gia Hân.

Xuất hiện tại sự kiện, "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" trở thành tâm điểm chú ý khi diện chiếc đầm xanh lệch vai thanh lịch, sang trọng nhưng cũng rất quyến rũ. Chiếc đầm càng giúp Lý Gia Hân tôn lên vóc dáng mảnh mai đáng ngưỡng mộ.

Lý Gia Hân lộ vẻ ngoài xuống sắc ở tuổi 53

Nhìn vẻ ngoài hiện tại, công chúng không khỏi tiếc nuối cho nhan sắc đỉnh cao một thời của Lý Gia Hân

Tuy nhiên, ở những khoảnh khắc xuất hiện trước ống kính "team qua đường" nhan sắc của Lý Gia Hân lại khiến công chúng khá bất ngờ. Những hình ảnh này thậm chí còn trở thành chủ đề được công chúng bàn tán sôi nổi.

Theo đó, ở những khoảnh khắc chụp cận, gương mặt của Lý Gia Hân lộ rất nhiều nếp nhăn. Đặc biệt là ở phần đuôi mắt và mũi. Có thể thấy, dù diện trang phục thanh lịch, sang trọng thì Lý Gia Hân vẫn không thể che đi được dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng, vẻ ngoài của Lý Gia Hân thời gian qua xuống sắc trông thấy là do tình trạng xuống cân liên tục sau thời gian đối mặt với biến cố sức khỏe. Việc quá gầy cũng gây ảnh hưởng nhiều, khiến nhan sắc của "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" trông tiều tụy, mệt mỏi.

Lý Gia Hân từng gặp biến cố sức khỏe vào đầu năm ngoái

Vào đầu năm 2022, Lý Gia Hân khiến công chúng lo lắng khi phải nhập viện cấp cứu do các biểu hiện tim đập dồn dập, tức ngực, khó thở. Theo Lý Gia Hân, thời điểm đó, cô đã thoát chết trong gang tấc.

Cụ thể, lúc đó vị bác sĩ mà gia đình Lý Gia Hân liên hệ đã nhắn tin với chồng cô nói rằng: "No Hurry" (tạm dịch: Không cần vội). Điều này khiến chồng Lý Gia Hân định cô nghỉ ngơi. Thế nhưng thực tế là ý của vị bác sĩ kia là "No! Hurry" (tạm dịch: Không! phải nhanh lên). Việc không để dấu ở câu trước của vị bác sĩ này đã khiến chồng Lý Gia Hân hiểu lầm rằng bệnh của nàng hậu không nghiêm trọng. May thay sau đó Lý Gia Hân đã được đưa tới bệnh viện kịp thời và thoát khỏi nguy hiểm.

Nguồn: QQ