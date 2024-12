Hỗ trợ sức khoẻ và làn da tươi trẻ với việt quất Blue Royal

Hướng đến cuộc sống khỏe mạnh, cân bằng, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp đóng vai trò then chốt. Bên cạnh nguồn tinh bột, đạm, các loại trái cây với hàm lượng dinh dưỡng cao như trái việt quất nổi lên như một "siêu thực phẩm" không thể thiếu trong chế độ ăn hàng ngày, đặc biệt với những người đang trong quá trình giảm cân hoặc tăng cơ, giảm mỡ.

Quả việt quất được coi như một "phụ kiện sức khỏe" không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Theo phân tích dinh dưỡng từ FoodData Central, trong 148g việt quất chỉ chứa khoảng 84 calo, 0,5g chất béo và 15g đường tự nhiên từ thực vật. Với hàm lượng cao chất chống oxy hóa, việt quất giúp bảo vệ làn da khỏi tác động của các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa. Vitamin K và hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong việt quất có tác dụng chống viêm, kích thích sản sinh collagen tự nhiên - chất keo gắn kết các tế bào da, giúp da săn chắc, đàn hồi, bảo vệ da khỏi các bệnh lý, săn chắc từ bên trong. Với 85% thành phần là nước cùng hàm lượng chất xơ dồi dào, việt quất giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và hạ huyết áp, đồng thời tăng cường trí nhớ, sự tập trung với anthocyanin - chất có khả năng bảo vệ não bộ.

Thương hiệu việt quất cao cấp Blue Royal đến từ BerryCo - công ty tiên phong trong lĩnh vực tiếp thị cấp phép các giống cây trồng mới tại New Zealand đã chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2022. Thông qua hợp tác với Mountain Blue Orchards - nhà lai tạo hàng đầu thế giới đến từ Úc, Blue Royal cung cấp những giống việt quất đạt giải thưởng, tốt trong phân khúc. Mỗi trái việt quất Blue Royal đều được hái bằng tay để đảm bảo độ tươi ngon, giữ trọn dưỡng chất. Sản phẩm hiện đang có mặt độc quyền tại thị trường Việt Nam từ đầu tháng 10 đến đầu tháng 12 - đúng vào mùa của việt quất.

Với kích thước lớn, màu sắc và hương vị cân bằng, giòn ngọt đặc trưng so với việt quất thông thường, việt quất Blue Royal là gia vị cho phong cách sống hoàng gia. Hàm lượng dinh dưỡng cao là bí quyết để duy trì vẻ đẹp tự nhiên, sức khỏe từ bên trong, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người theo đuổi lối sống lành mạnh. Ngoài chế biến thành với các món ăn khác, loại quả này còn rất tiện lợi để ăn trực tiếp như một loại snack vì không hạt, gọn nhẹ, không gây vương vãi khi ăn.

Nhiều KOLS từ nhiều lĩnh vực cũng lựa chọn việt quất Blue Royal cho bữa ăn hàng ngày, góp phần lan tỏa lối sống chuẩn hoàng gia. Là một beauty blogger, người mẹ trẻ, với cường độ sử dụng mỹ phẩm cao trong công việc, Bùi Khánh Hà tìm kiếm những phương pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đặc biệt chú trọng bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng. Vì là loại trái cây dễ ăn, tốt cho sức khỏe, việt quất Blue Royal cũng được cô chế biến cho chồng, con gái nhỏ thưởng thức.

Hà My - gương mặt quen thuộc với thế hệ Z qua những mẹo làm đẹp, đánh giá sản phẩm chân thực cũng sử dụng quả việt quất trong hành trình giữ gìn vóc dáng, tăng cơ giảm mỡ. Ba tháng siết cân kiên trì với chế độ ăn khoa học, trong đó có việt quất Blue Royal, đã giúp Hà My có những thay đổi tích cực về sức khỏe. Công thức kết hợp sữa chua Hy Lạp, hạt ngũ cốc, whey protein và việt quất Blue Royal đã trở thành món tráng miệng lành mạnh nhưng không gây ngán, không thể thiếu trong thực đơn mỗi buổi sáng của cô.

"Nàng thơ nước Pháp" Amandine Thuỳ Trinh, với nền tảng chuyên môn về thiết kế ẩm thực, cũng mang tới góc nhìn độc đáo về việc kết hợp việt quất Blue Royal trong thực đơn hàng ngày. Cô đánh giá cao không chỉ hương vị, giá trị dinh dưỡng mà còn là tính thẩm mỹ của việt quất Blue Royal, giúp nâng tầm các món ăn.

Tại workshop Reset and Detox Flow Yoga do MC Liêu Hà Trinh tổ chức, các khách mời như hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Kiều Ngân, MC Tuyền Tăng, Kim Quý… cũng chọn việt quất Blue Royal để chế biến cùng các món ăn nhẹ lành mạnh khác. Đặc biệt, các mẹ bầu ở những tháng cuối thai kỳ như hoa hậu Kiều Ngân, MC Kim Quý, lẫn những người theo chế độ ăn chay cũng có thể thưởng thức loại quả từ New Zealand này.

Với sự xuất hiện của Blue Royal, người tiêu dùng Việt có thể dễ dàng tiếp cận xu hướng mới trong việc chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp - một lối sống "hoàng gia" thông qua những lựa chọn thực phẩm thông minh, bổ dưỡng. Những trái việt quất thượng hạng từ New Zealand có thể được kết hợp đa dạng với các thực phẩm khác, nâng tầm bữa ăn hàng ngày - từ bữa sáng năng lượng, bữa ăn nhẹ lành mạnh, đến món tráng miệng hoặc đơn thuần là món ăn vặt giàu dinh dưỡng, ít calo.