Hồ Ngọc Hà hát hit Hiền Hồ, Erik gây sốt tại Private Show

Chính vì thế chương trình đã tạo nên hiệu ứng khán giả rất tốt mỗi lần diễn ra. Ngoài sức hút từ cái tên Hồ Ngọc Hà và Love Songs cùng album mới Càng Trưởng Thành Càng Cô Đơn, mỗi chương trình thu hút khá đông lượt khán giả xem trực tuyến qua livestream.

Là một trong những hoạt động lớn trong chuỗi dự án Love Songs 2020, Private Show của Hồ Ngọc Hà đã trở thành bữa tiệc âm nhạc quen thuộc với khán giả vào tối thứ 6 hàng tuần. Tuần này Hồ Ngọc Hà cùng ekip T Production tiếp tục mang đến không gian âm nhạc cảm xúc cùng những chiêm nghiệm tình yêu sâu sắc với sự xuất hiện của dàn khách mời đặc biệt: ca sĩ Erik, Hiền Hồ và MC Quỳnh Hương.

Khán giả có thể xem lại Love songs show thứ 3 tại đây: https://live.lotus.vn/hahoshow-0409

Mặc dù là đêm nhạc miễn phí nhưng Hồ Ngọc Hà và T Production luôn đầu tư chỉn chu và chất lượng, với mỗi đêm nhạc là mỗi chủ đề, không gian và bối cảnh khác nhau. Private Show của Hồ Ngọc Hà "đi muôn nơi" với nhiều concept sáng tạo khác nhau, nếu như show đầu tiên là bối cảnh trong khu vườn, show thứ 2 mang không gian tĩnh mịch, hoài niệm thì Private Show thứ 3 là một thư viện "vườn sách" đẹp mắt.

Sự xuất hiện của MC Quỳnh Hương mang đến những câu chuyện chiêm nghiệm, khiến chương trình thêm ý nghĩa và sâu sắc. Những triết lý, quan điểm sống về tình yêu gần gũi khiến người nghe cũng phải gật gù. Quỳnh Hương còn "coi số" vui cho Hồ Ngọc Hà từ ngày sinh theo kiến thức "nhân số học" gắn liền với nữ MC trong khoảng thời gian gần đây.

Trong lần đầu tiên kết hợp, Hồ Ngọc Hà đã dành nhiều lời khen khi giới thiệu và chia sẻ lý do mời 2 gương mặt ca sĩ trẻ làm khách mời tuần này. Phần âm nhạc được biên tập hấp dẫn khi những ca khúc hits được hòa âm thành liên khúc bởi nhạc sĩ Hoài Sa. Hồ Ngọc Hà và Hiền Hồ hát chéo hits của nhau trong liên khúc Em ngày xưa khác rồi, Chợt nhớ về anh, My Baby, với Erik lại là những bản hits Em không sai, chúng ta sai, Lạc nhau có phải muôn đời, Sau tất cả và Keep me in love. Với sự biên tập âm nhạc hát hits của nhau để mang thêm phần thú vị cho chương trình, Hồ Ngọc Hà còn chia sẻ vui "Mong rằng các bạn sẽ không có bất kỳ sự so sánh nào ở đây vì âm nhạc là để thưởng thức."

Nếu như âm nhạc của tuần trước đưa khán giả sống lại thời hoàng kim âm nhạc thập niên trước, thì tuần này xoay quanh những bản hit của giới trẻ, chính vì thế Private Show của Love Songs luôn đáp ứng nhu cầu của khán giả yêu nhạc, làm hài lòng mọi đối tượng khán giả.

Một số khách mời đặc biệt cũng có mặt trực tiếp theo dõi chương trình như nghệ sỹ Quang Trung, Lê Hà, nhà thiết kế Lý Quí Khánh, các nhạc sĩ Đỗ Hiếu, Nguyễn Minh Cường, Dickson Nguyễn, Hoàng Rob, đạo diễn Uyên Thư cũng có mặt theo dõi và ủng hộ Hồ Ngọc Hà.

Love songs – Private show 4 diễn ra lúc 21h tối thứ 6 tuần sau, ngày 10/9, trực tiếp trên Fanpage Ho Ngoc Ha, Gala Nhạc Việt, T Production và Mạng xã hội Lotus.

Hình ảnh: DAINGO STUDIO