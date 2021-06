Hô biến tủ lạnh ngăn nắp và thơm tho với 5 “vũ khí” chỉ từ 16K

Nếu không sắp đặt mọi thứ gọn gàng thì chuyện phải chào đón thêm cả "đội quân" vi khuẩn và mùi hôi gần như là chắc chắn. Đó là lý do hội yêu bếp nên tậu thêm "vũ khí" để xử lý từng vấn đề nếu không muốn việc dọn tủ lạnh trở thành trải nghiệm mệt mỏi vào mỗi cuối tuần.



Miếng lót tủ lạnh chuyên dụng

Để thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với bề mặt tủ cũng là nguyên nhân khiến việc vệ sinh sau này trở nên rất khó khăn. Bằng việc sử dụng các tấm lót chuyên dụng, chị em không chỉ dễ dàng ngăn nước từ thực phẩm thấm ra bề mặt tủ mà còn hạn chế hiện tượng rau củ bị dập nát. Các tấm lót dạng này thường được làm từ chất liệu xốp EVA, có khả năng chịu nhiệt từ -300C đến 800C và dễ dàng giặt lại bằng chất tẩy rửa thông dụng. Sản phẩm này có giá từ 16K tùy vào kích cỡ, tham khảo thêm tại Shopee.

Thực phẩm sẽ vô cùng biết ơn nếu được nâng niu trên những tấm lót tủ lạnh

Ngăn kéo phân loại thực phẩm

Lý do chính khiến tủ lạnh bừa bộn hoặc có mùi là do những loại thực phẩm khác nhau được để lẫn lộn trong ngăn mát hoặc ngăn đông. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng, mùi vị thực phẩm mà còn gián tiếp tạo cơ hội cho vi khuẩn sinh sôi. May mắn là hiện có rất nhiều loại ngăn mini, có thể gắn vào tủ để chứa từng loại thức ăn riêng như trứng, đồ ăn vặt, rau củ… giúp bạn quản lý thực phẩm một cách khoa học hơn. Tuyệt vời nhất là chi phí cho phụ kiện này khá dễ chịu, chỉ khoảng 29K tại đây.

Phân loại thực phẩm tốt hơn, tăng không gian lưu trữ là lợi ích mà các ngăn chứa mini mang lại

Tấm phủ tủ lạnh đa năng

Ngoài việc làm sạch bên trong thì công tác chống bụi, kháng ẩm mốc bên ngoài tủ lạnh cũng được rất nhiều chị em yêu bếp quan tâm. Nhiều gia đình hiện đang sử dụng rèm vải để che bên ngoài tủ và đạt được hiệu quả rất khả quan. Ngoài chất liệu vải, trên thị trường hiện có không ít tấm phủ bằng nilon kháng nước, kháng bụi để bảo vệ tủ lạnh gia đình. Ưu điểm của sản phẩm này là hoa văn trang nhã, trẻ trung, có đi kèm túi nhỏ bên hông để đựng một số vật dụng tiện ích. Chỉ với khoảng 28K là bạn đã dễ dàng sở hữu sản phẩm dạng này.

Không chỉ chống bụi, những tấm phủ bằng nilon còn là điểm nhấn cực yêu cho căn bếp của bạn

Hộp khử mùi than hoạt tính

Việc sở hữu các vết nứt và lỗ nhỏ đặc thù trên bề mặt giúp than hoạt tính dễ dàng hút tạp chất cũng như các phân tử mùi trong không khí. Đây là nguyên nhân nhiều sản phẩm khử mùi, lọc nước, chăm sóc răng miệng hiện nay đều chứa thành phần độc đáo này. Tất nhiên, bạn cũng có thể sử dụng nguyên liệu này để đánh bay mùi hôi khó chịu trong tủ lạnh của gia đình. Tiện lợi nhất là sắm các hộp khử mùi than hoạt tính với đế hút chân không, dễ dàng gắn lên thành tủ hoặc các ngóc ngách khó tiếp cận. Sản phẩm này hiện có giá chỉ khoảng 38K tại Shopee.

Than hoạt tính giúp khử sạch mùi hôi mà không làm ảnh hưởng đến thực phẩm

Sản phẩm làm sạch tự nhiên

Các hoạt chất như Natri Bicacbonat (NaHCO3) trong baking soda hay acid trong quả chanh đều có khả năng trung hoà và đánh bay vết bẩn rất hiệu quả. Đây là lý do bộ đôi này luôn được nhiều chị em nội trợ tin dùng trong quá trình làm sạch tủ lạnh. Phương pháp đơn giản nhất là hoà baking soda hoặc nước cốt chanh vào nước ấm, sau đó dùng bình xịt để trải đều dung dịch đã pha lên các vết ố bẩn. Đợi từ 3-5 phút và dùng vải mềm để lau sạch là xong. Đừng quên ngắt nguồn điện, dọn dẹp thức ăn ra ngoài để đảm bảo an toàn và vệ sinh trong suốt quá trình trên.

Dung dịch tẩy rửa tự nhiên không chỉ tiết kiệm mà hiệu quả cũng rất ấn tượng

