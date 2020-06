Hình ảnh cô gái trẻ say đến mức đi không nổi phải nhờ bạn khiêng khiến dân mạng lắc đầu ngán ngẩm: Uống lấy chết hay gì?

Mới đây, cư dân mạng được phen bàn tán xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ say xỉn đến lả người do quá chén. Đính kèm đoạn clip là dòng caption ngắn gọn: "Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn. Chị em có uống thì nên lượng sức và giữ mình nhé".

Theo đó, trong đoạn clip ghi lại là hình ảnh cô gái mặc áo kẻ sọc đen, quần sooc đen say sưa đến lả người, bước đi không nổi. Cô gái nằm luôn xuống đất buộc những người đi cùng phải dìu đi. Nhưng có lẽ do đã say quá, cô gái này không thể bước được đành nhờ 3 người đi cùng (2 nam, 1 nữ) cùng khiêng ra chỗ để xe.

Cô gái trẻ say xỉn đến mức nằm vật ra đất. Ảnh cắt từ clip

Dường như mọi hành động của cô gái đều không kiểm soát được vì đã say quá rồi! Ảnh cắt từ clip

Cô gái này buộc 3 người bạn cùng hỗ trợ để khiêng đi. Ảnh cắt từ clip

Nhìn những hình ảnh không đẹp mắt không ít người đi đường lắc đầu ngán ngẩm. Nhiều người chia sẻ, giới trẻ ngày càng có nhiều hành động khó chấp nhận và không đẹp mắt. Hết chụp ảnh nóng khoe thân, chụp ảnh thác loạn nơi vũ trường, yêu nơi cộng cộng và tới nay là say xỉn đến không còn biết trời đất là gì nữa trong khi bản thân lại là con gái.



Dưới phần bình luận, có không ít lời chỉ trích con gái không nên uống rượu bia quá đà, bởi những việc làm đó có thể ảnh hưởng đến danh dự cũng như nhâm phẩm của phái đẹp. Hơn nữa chẳng ai thấy hay khi một cô gái say xỉn được mấy người khiêng như thế. Chưa kể đến việc, nếu không có bạn bè mà đi cùng toàn người lạ, thì việc cô gái đó có bị lạm dụng hay không là điều chưa ai đoán trước được.

Hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh "kém duyên" của cô gái trẻ này vẫn đang được dân mạng xôn xao bàn tán.