Chiều 10/1, báo Công an nhân dân dẫn lời Đại tá Nguyễn Văn Trãi (Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh) cho hay, Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp cùng Bộ Công an điều tra, trưng cầu giám định các bộ xương được phát hiện ở nhà dân. Đồng thời, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương khác mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc. Trong ảnh là ao nuôi ba ba đã bỏ không, nơi người đàn ông tên Phong phát hiện 2 bộ hài cốt đầu tiên. (Ảnh: Tây Ninh online).