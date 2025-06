Hiện trường bên trong ngôi nhà 4 tầng bốc cháy khiến 2 người tử vong ở Hà Nội

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào hồi 16 giờ 56 phút ngày 17/6, Tổng đài 114 - Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo có tiếng nổ, gây cháy nhà liền kề số 8 - TT35, Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố cùng 04 xe chữa cháy đến hiện trường chữa cháy. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP cũng điều động 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng trực tiếp đến hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai chữa cháy

Ngay khi đến hiện trường, các lực lượng đã khẩn trương triển khai các mũi trinh sát chữa cháy, tìm kiếm người bị nạn. Đến khoảng 17h40’ đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể và đang xác định danh tính. Bước đầu xác định tiếng nổ xuất phát từ tầng 4 ngôi nhà (có 4 tầng), nguyên nhân ban đầu nghi vấn do nổ pháo phục vụ tổ chức sự kiện.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Pháo chất đầy bên trong ngôi nhà

Vụ cháy khiến nhiều người hoảng loạn (Ảnh: Minh Ngọc)

Khói đen bốc ra từ căn nhà (Ảnh: Minh Ngọc)

Hiện Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ danh tính hai nạn nhân và nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức khắc phục hậu quả.