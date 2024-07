Hiểm hoạ "Thần Y" trên mạng xã hội và giải pháp từ Doctor Network

Anh Minh (tên đã thay đổi), được chẩn đoán mắc đái tháo đường tuýp 2, từng nhập viện điều trị nội trú suốt hai tháng. Sau khi kiểm soát ổn định đường huyết và ra viện, anh Minh vô tình xem được video của một "bác sĩ" tự xưng trên mạng xã hội, khẳng định có thể chữa khỏi bệnh đái tháo đường bằng một liệu trình thuốc đặc biệt.

Tưởng rằng đã tìm được phương thuốc "quý như vàng", anh Minh vội vàng đặt mua thuốc qua mạng và ngưng sử dụng thuốc do bác sĩ kê. Chỉ sau nửa tháng uống thuốc của "thần y" trên mạng, anh Minh phải nhập viện cấp cứu vì đường huyết tăng cao. May mắn thay, anh được đưa vào viện kịp thời và sức khỏe đã ổn định sau điều trị. Tuy nhiên, nhiều người khác đã không may mắn như anh Minh, phải trả giá bằng cả tính mạng.

Nhiều quảng cáo tự dựng lên các bác sĩ "rởm"không có thật để đánh vào lòng tin của người bệnh. Ảnh chụp màn hình

Bệnh nhân bỏ điều trị ung thư để theo "thực dưỡng"

Hai năm trước, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một bệnh nhân ung thư gan trong tình trạng suy kiệt, nhiễm toan chuyển hóa nặng và tổn thương gan nghiêm trọng. Bệnh nhân này đã từ bỏ điều trị ung thư để chuyển sang chế độ ăn "thực dưỡng" gồm sữa hạt, gạo lứt và muối mè. Sau bốn ngày cấp cứu, bệnh nhân đã tử vong.

Mạng xã hội – mảnh đất màu mỡ cho "bác sĩ rởm"

Theo báo cáo của We Are Social, 47.3% người sử dụng Internet tại Việt Nam tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề sức khỏe và sản phẩm chăm sóc sức khỏe trực tuyến. Con số này cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân rất lớn, đồng thời cũng mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp uy tín cung cấp dịch vụ y tế trực tuyến chất lượng. Tuy nhiên, đây cũng là mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng xấu lợi dụng, mạo danh bác sĩ để tư vấn và bán thuốc không rõ nguồn gốc, thậm chí đưa ra các phương pháp điều trị không có căn cứ khoa học, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tài chính của người dân.

Mạng xã hội phát triển tạo điều kiện cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi lừa đảo

Doctor Network – Mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình



Ứng dụng Doctor Network ra đời với sứ mệnh giúp người dân tiếp cận thông tin y tế chính thống từ các bác sĩ và chuyên gia. Đây là mạng xã hội thông tin y tế, nơi các bác sĩ không chỉ chia sẻ kiến thức y khoa đã được kiểm chứng mà còn cảnh báo về hệ lụy của việc áp dụng các phương pháp chữa bệnh phản khoa học, bao gồm cả việc tự ý chữa bệnh theo đơn thuốc trên mạng xã hội. Bằng cách cung cấp thông tin hữu ích và hợp tác với hàng ngàn bác sĩ, phòng khám và bệnh viện, Doctor Network đang xây dựng một mạng xã hội y tế đáng tin cậy, giúp người dùng nâng cao nhận thức và tự bảo vệ sức khỏe.

Bác sĩ chia sẻ video trên Doctor Network, ảnh chụp màn hình ứng dụng.

Các tính năng nổi bật của Doctor Network:



- Mạng xã hội thông tin y tế đa dạng: kho nội dung hơn 20.000 video được tạo ra và xác thực bởi các bác sĩ và chuyên gia y tế với nhiều chủ đề đa dạng thuộc 27 chuyên khoa như: Nội tiết (Đái tháo đường, dậy thì sớm…); Sản khoa (dùng thuốc tránh thai, đẻ không đau…); Nhi khoa…

- Khóa học chăm sóc sức khỏe: Doctor Network là một trong số ít app quan tâm tới việc dự phòng bệnh tật vì phòng bệnh sẽ rẻ hơn chữa bệnh rất nhiều. Chính vì lẽ đó Doctor Network đã sản xuất nhiều khóa học về nhiều chủ đề khác nhau từ các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành, từ đó giúp bạn có hướng đi đúng trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mình.

- Tìm kiếm bác sĩ, bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc gần bạn thông qua định vị nhanh chóng và thuận tiện.

- Theo dõi kênh chính thức của bác sĩ để tìm hiểu hồ sơ chuyên môn, kinh nghiệm công tác và xem video kiến thức y khoa được bác sĩ chia sẻ.

Ứng dụng Doctor Network có nhiều tính năng hữu ích cho cả người dùng và các bác sĩ