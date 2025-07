Hiểm họa thầm lặng mà trẻ có thể gặp từ căn bệnh não mô cầu

Bệnh não mô cầu: Sự thật ba mẹ cần biết

Bệnh não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra(1). Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi là nhóm đối tượng dễ mắc não mô cầu xâm lấn nhất. Theo các dữ liệu nghiên cứu, ở trẻ dưới 1 tuổi, giai đoạn có tỉ lệ trẻ mắc não mô cầu cao nhất là khoảng từ 5 tháng đến 8 tháng tuổi(1). Thanh thiếu niên và thanh niên từ 15 đến 24 tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao thứ 2, với tỷ lệ mang vi khuẩn não mô cầu cao, và cũng là nhóm lây truyền chính(1). Bên cạnh đó, các bé sinh non có hệ miễn dịch non yếu, cũng dễ mắc bệnh này(1). Một khi có biểu hiện triệu chứng, bệnh có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ(1).

Nhóm huyết thanh B là nhóm huyết thanh phổ biến gây bệnh, đây cũng chính là tác nhân gây ra hơn 90% các ca bệnh não mô cầu tại Việt Nam(3). Đáng chú ý là bệnh não mô cầu là bệnh có thể lây nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết hô hấp hoặc thông qua hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp từ người bệnh trong phạm vi khoảng 1m(1). Bệnh cũng có thể lây gián tiếp qua vật dụng, đồ đạc hoặc qua đường máu(1). Do đó, cha mẹ cần sớm cập nhật thông tin kiến thức, hiểu rõ mức độ nghiêm trọng, những rủi ro tiềm ẩn và quan trọng nhất là biết cách bảo vệ con khỏi căn bệnh nguy hiểm này(1).

Đừng lơ là mức độ nghiêm trọng của bệnh não mô cầu nhóm huyết thanh B

Bệnh não mô cầu có triệu chứng ban đầu giống cúm (sốt, đau đầu) nên rất dễ bị chẩn đoán nhầm, kể cả với nhân viên y tế(1,5). Một khi có biểu hiện triệu chứng, bệnh có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ(1). Có khoảng 10 - 20% trẻ em sống sót sau khi mắc bệnh não mô cầu phải chịu những di chứng nặng nề(4).

Nếu may mắn sống sót, trẻ cũng có thể mắc di chứng nghiêm trọng kéo dài suốt cuộc đời như sẹo do hoại tử da, cắt cụt chi, mất hoặc suy giảm thính lực, thị lực, khiếm khuyết hoặc di chứng thần kinh(1). Không những thế, các di chứng như cắt cụt chi còn để lại những tổn thương không thể phục hồi(1). Vì vậy, cha mẹ cần lưu ý, không được chủ quan hay lơ là trước mức độ nghiêm trọng của bệnh não mô cầu nhóm huyết thanh B để sớm bảo vệ con trẻ(1). Hội Y học Dự Phòng Việt Nam khuyến khích chủng ngừa bệnh não mô cầu nhóm B cho bé sớm nhất có thể(1). Chia sẻ về mức độ nghiêm trọng của bệnh não mô cầu nhóm huyết thanh B, Bác sĩ Nguyễn An Nghĩa (Phó khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM) cho biết: "Bệnh não mô cầu nhóm huyết thanh B gây nên nhiều gánh nặng điều trị cho cả gia đình(4). Tiêm phòng sớm là cách để bảo vệ trẻ sớm(1) - khi các bé có nguy cơ nhiễm cao và tránh những di chứng nghiêm trọng về sau(1)"

Để chủ động bảo vệ và hạn chế tối đa nguy cơ con trẻ mắc bệnh não mô cầu nhóm huyết thanh B, các bậc cha mẹ cần sớm cập nhật kiến thức, tìm hiểu thông tin về bệnh và sớm có biện pháp phòng ngừa cho trẻ(1). Hãy liên hệ bác sĩ để được tư vấn thông tin về bệnh não mô cầu nhóm huyết thanh B hoặc tìm hiểu thêm thông tin tại: https://tiemngua.com/hieu-ve-benh-tre-em/nao-mo-cau

(1) Dự phòng bệnh do não mô cầu ở Việt Nam. Hội Y học Dự Phòng Việt Nam (2024).

(2) Invasive meningococcal disease in England and Wales: Implications for the introduction of new vaccines. Ladhani SN; Vaccine;2012;30;3710-3716

(3) Van et al. Infection and Drug Resistance 2021:14 5261–5269

(4) Olbrich KJ et al. Systematic Review of Invasive Meningococcal Disease: Sequelae and Quality of Life Impact on Patients and Their Caregivers. Infect Dis Ther. 2018 Dec;7(4):421-438

(5)Thompson MJ, Ninis N, Perera R, et al. Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents. Lancet. 2006; 367:397 – 403.