Hết khoe ảnh con xinh, mẹ bỉm sữa "phát sốt" với trào lưu chụp hình khoe bộ sưu tập… snack

Hàng trăm mẹ bỉm đua nhau khoe "chiến lợi phẩm"

Những trào lưu như khoe ảnh con ngủ, khoe mâm cơm ngon bổ rẻ hay khoe chồng "thổi cơm, nhặt xương"... có lẽ đã quá cũ rồi. Gần đây, các chị em lại rộ lên một trào lưu mới vô cùng thú vị, đó là khoe bộ sưu tập… bánh que Akiko và bánh gạo Okome. Nhiều chị em đặt tên cho trào lưu này là "Săn bão quà 15 tỷ".



Sở dĩ có trào lưu này vì bánh que Oishi Akiko và bánh gạo Oishi Okome đang có chương trình khuyến mãi siêu khủng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 15 tỷ đồng. Các mẹ chỉ cần tìm mã dự thưởng trong gói bánh có in nhãn khuyến mãi, cào là trúng ngay hàng trăm chỉ vàng PNJ, máy xay sinh tố Lock & Lock, cùng hàng ngàn thẻ điện thoại… mỗi ngày. Đặc biệt, mỗi tháng chương trình sẽ trao thưởng 1 xe hơi New Mazda3 1.5L và mỗi tuần trao thưởng 1 xe máy Piaggio Liberty One.

Hơn thế nữa, bánh que Akiko và bánh gạo Okome là 2 món ăn vặt được các mẹ và bé vô cùng yêu thích. Do đó, khi chương trình chính thức phát động đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các mẹ bỉm sữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, trào lưu "Săn bão quà 15 tỷ" đã nhanh chóng tạo cơn sốt khắp mọi nơi.

Akiko cho con, Okome cho mẹ

Chương trình khuyến mãi từ Oishi được xem là một cơ hội hấp dẫn để các mẹ "khuân" thật nhiều bánh về nhà. Các mẹ vô cùng thích thú khi vừa được thưởng thức món ăn vặt thơm ngon, bổ dưỡng, vừa được sưu tầm mã dự thưởng để "săn quà".



Bánh que Akiko là món ăn vặt được rất nhiều bé yêu thích. Các mẹ chia sẻ, không chỉ đòi ăn mỗi buổi sáng hay chiều, các bé còn xin mẹ mang đến trường để cùng bạn bè "nhâm nhi" vào mỗi giờ ra chơi. Nhiều mẹ còn sưu tầm đủ bộ sưu tập 6 vị Akiko nhân sữa, moka, phô mai, sữa dừa, sầu riêng và custard để bé ăn thay đổi mà không bị chán. "Bé nhà mình thích nhất là bánh que Akiko nhân sữa vì lớp vỏ giòn tan bên ngoài và lớp kem thơm béo bên trong", một mẹ chia sẻ.

Ngoài món bánh Akiko mà bé yêu thích, các mẹ lại "mê mẩn" bánh gạo Nhật Okome. Bánh được làm từ những hạt gạo Jasmine & Japonica của Nhật Bản. Sự kết hợp từ hai loại gạo này đã tạo nên những miếng bánh vừa béo béo, giòn giòn vừa thơm ngất ngây. Đây là một món ăn vặt được các mẹ lựa chọn mỗi lần "buồn miệng", cho các bữa xế chống đói hay tiện lợi mang theo trong những buổi liên hoan, dã ngoại.

Chị Lê Thanh Trúc, một mẹ bỉm sữa ở TP.HCM chia sẻ: "Cả nhà mình thích ăn bánh que Akiko và bánh gạo Okome lắm, đặc biệt bé rất mê bánh que Akiko. Khi thấy chương trình khuyến mãi, mình liền mua thật nhiều vừa để dành ăn, vừa để săn quà luôn. Nghĩ chơi cho vui ai ngờ trúng được cả máy xay sinh tố cầm tay hiệu Lock & Lock. Mình còn giới thiệu cho chị em đồng nghiệp, ai cũng rất thích và còn chụp bộ sưu tập khoe trên facebook nữa chứ. Mình vẫn đang tích cực nhập mã dự thưởng trên Mega1, mong là sẽ may mắn trúng xe hơi Mazda hoặc xe máy Piaggio để Tết nay có xe mới đi dạo phố cùng gia đình".

Chủ nhân giải thưởng tuần đầu tiên chính thức được chương trình trao thưởng chiếc xe máy Piaggio Liberty One

Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, lại dễ chơi dễ trúng, chương trình khuyến mãi "Mua Oishi liền tay - Đón bão quà mê say" đang thu hút các mẹ bỉm sữa khắp mọi nơi. Các mẹ còn rủ cả bé tham gia "lật ô săn quà" trên Mega1 cùng mình. Hai mẹ con cùng chơi với nhau và cùng trải qua những giây phút hồi hộp, vui mừng khi bất ngờ trúng quà lớn. Đây là cơ hội để mẹ được gần gũi với bé hơn, chắc chắn cả gia đình sẽ có những khoảnh khắc rất đáng nhớ.



Được biết, vào ngày 18/11 vừa qua, trong buổi livestream công bố giải thưởng tháng, chương trình đã chính tìm ra chủ nhân chiếc xe hơi Mazda3 đầu tiên. Thế nhưng, vẫn còn 2 chiếc xe hơi New Mazda3 1.5L (Giải thưởng tháng), 9 chiếc xe máy Piaggio Liberty One (Giải thưởng tuần) và hàng trăm ngàn giải thưởng ngày hấp dẫn khác. Nhanh tay tham gia trào lưu "Săn bão quà 15 tỷ" và rinh về các phần quà siêu trị giá các mẹ nhé!

MC Nguyên Khang hào hứng trước buổi livestream công bố chủ nhân giải thưởng chiếc xe hơi Mazda đầu tiên

Chương trình khuyến mãi "Mua Oishi liền tay - Đón bão quà mê say" sẽ kéo dài từ ngày 20/10/2020 đến ngày 17/01/2021. Trong thời gian này, khách hàng khi mua các sản phẩm Oishi có dán nhãn in chương trình khuyến mãi (áp dụng cho bánh que Akiko và bánh gạo Nhật Okome) đều được tham gia. Chương trình sẽ tổ chức buổi livestream quay thưởng mỗi tối thứ 4 hàng tuần để truy tìm các chủ nhân của giải thưởng tuần và tháng.



