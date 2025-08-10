Fanpage aFamily

Hé lộ những khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện, sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Phạm Trang - Ảnh: Như Hoàn,
Tối 9/8, các nghệ sĩ và 68 quân nhân đã tham gia tập luyện, tổng duyệt sẵn sàng cho đêm nghệ thuật đặc biệt mang tên "concert quốc gia" Tổ quốc trong tim.

Hé lộ những khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện, sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ - Ảnh 1.

Hé lộ những khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện, sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ - Ảnh 2.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt tại Chương trình là sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1

Hé lộ những khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện, sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ - Ảnh 3.

Hé lộ những khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện, sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ - Ảnh 4.

Những bước đi hào hùng của khối đội ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 tại Quảng trường Đỏ sẽ được tái hiện tại Concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim" tối 10/8

Hé lộ những khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện, sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ - Ảnh 5.

Hé lộ những khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện, sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ - Ảnh 6.

Hé lộ những khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện, sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ - Ảnh 7.

Dù là bước chân duyệt binh trên Quảng trường Đỏ (Nga) hay trên sân khấu sân Mỹ Đình (Hà Nội), họ đều mang theo tinh thần yêu nước, trách nhiệm cao cả, thể hiện khát vọng hòa bình và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam

Hé lộ những khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện, sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ - Ảnh 8.

Hé lộ những khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện, sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ - Ảnh 9.

Hé lộ những khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện, sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ - Ảnh 10.

Hé lộ những khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện, sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ - Ảnh 11.

Hé lộ những khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện, sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ - Ảnh 12.

Các công nghệ sẽ được áp dụng tối đa giúp khoảng 5 vạn khán giả đến sân Mỹ Đình có một đêm nghệ thuật mãn nhãn, nhiều giá trị

Hé lộ những khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện, sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ - Ảnh 13.

Ban Tổ chức cho biết, sân khấu chương trình không chỉ là một công trình hoành tráng, mà còn là "không gian cảm xúc" nơi âm nhạc được "tái sinh", ghi dấu những khoảnh khắc lắng đọng và tự hào.

