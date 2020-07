Hậu tin đồn rạn nứt, Instagram của Phương Oanh xuất hiện ảnh "chị chị em em" bên Huyền My, nhưng sự thật là gì?

Phương Oanh và Huyền My là từng là đôi "chị chị em em" thân thiết trong showbiz Việt, tuy nhiên cách đây không lâu cả hai vướng tin đồn đã rạn nứt. Đến thời điểm hiện tại, trong khi Huyền My quyết giữ im lặng thì Phương Oanh cho biết cô không bận tâm đến những chuyện bị thêu dệt.

Bẵng đi một thời gian không thấy cả 2 đăng ảnh thân thiết bên nhau, tuy nhiên tối ngày 19/7, tài khoản Instagram mang tên Phương Oanh bất ngờ đăng tải ảnh ôm ấp Huyền My và kèm chia sẻ: "2 cô nàng lon ton đi chơi". Động thái này khiến dân tình vô cùng mừng rỡ vì cho rằng 2 cô nàng vẫn vui vẻ bên nhau chứ không "nghỉ chơi" như lời đồn. Tuy nhiên sự thật đằng sau lại khiến fan phải thất vọng.

Tài khoản được cho là của Phương Oanh bất ngờ chia sẻ ảnh bên Huyền My hậu tin đồn rạn nứt. Tuy nhiên, dân tình phát hiện đây chỉ là tài khoản giả mạo nữ diễn viên

Thật ra bức ảnh kia được đăng tải từ 1 tài khoản giả mạo của Phương Oanh chứ không phải do chính chủ chia sẻ. Không chỉ thế, trong buổi tối ngày 19/7, Huyền My cũng đang vui chơi bên cạnh gia đình chứ không hề có buổi gặp gỡ Phương Oanh nào. Hiện, Huyền My và Phương Oanh cũng đã không còn theo dõi nhau trên MXH.

Tài khoản chính chủ của Phương Oanh không có bất kì cập nhật nào liên quan đến Huyền My

Tối ngày 19/7, Huyền My cũng ăn uống bên cạnh gia đình chứ không hề có buổi gặp gỡ nào với Phương Oanh