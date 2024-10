Theo Page Six, ngôi sao của Broadway Sutton Foster (49 tuổi) đã đệ đơn ly hôn với người chồng 10 năm của cô - nhà biên kịch phim "Ocean's Eleven" Ted Griffin - vào tuần này. Cả hai có một con chung. Và theo một nguồn tin của Page Six cho biết, Sutton Foster và ngôi sao "The Greatest Showman" - Hugh Jackman (56 tuổi) - đang "yêu nhau" nhưng vẫn giữ bí mật chuyện tình cảm của họ.

Mặc dù cặp đôi này đã cẩn thận tránh xa sự chú ý của công chúng, nhưng theo các nguồn tin, họ không thể tách rời khỏi nhau. Một nguồn tin cho biết: "Họ dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho nhau. Họ là một cặp đôi bình thường và họ ở riêng".

Nguồn tin cho biết để tránh bị chú ý, "họ lén lút đi lại".

Page Six cũng cho biết, vào tháng 12 năm ngoái, Sutton Foster đã rao bán ngôi nhà Tuxedo Park, NY của mình với giá 2,2 triệu USD. Các nguồn tin trước đó đã nói với Page Six rằng Foster và Jackman đã có mối quan hệ khi họ cùng đóng chung trong vở kịch "The Music Man" của Broadway, được trình chiếu từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 1 năm 2023.

Sutton và Hugh. (Ảnh: CBS/Getty)

"Họ hoàn toàn ở bên nhau, đang yêu nhau và muốn dành phần đời còn lại bên nhau" - một nguồn tin trước đó đã nói với Page Six.

Trong khi đó, theo nguồn tin mới nhất nói với Page Six: "Họ vẫn ở bên nhau. Họ cố gắng che giấu điều đó, nhưng ai cũng biết điều đó".

Jackman đã đệ đơn ly hôn với vợ Deborra-Lee Furness vào tháng 9 năm 2023. Trước khi đường ai nấy đi, cả hai đã có cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm và có chung 2 con. Theo thông báo vào thời điểm đó, Hugh và vợ "quyết định ly thân để theo đuổi sự phát triển cá nhân".

Hugh Jackman và vợ cũ đã có đời sống hôn nhân bền chặt kéo dài 27 năm trước khi quyết định ly hôn. (Ảnh: thehughjackman/Instagram)

Foster trước đây đã chia sẻ với Vogue về việc hợp tác với Jackman: "Anh ấy có danh tiếng hoàn hảo là người đàn ông chăm chỉ nhất, vô cùng tốt bụng và hào phóng và tất cả những điều đó đều đúng. Anh ấy khiến mọi người phải khuất phục...".

Sutton Foster thậm chí còn nói rằng Hugh Jacman đã trở thành một trong những người bạn thân nhất của cô - khi nói với tạp chí thời trang Vogue về bạn diễn của mình.

"Anh ấy giờ đã trở thành một trong những người bạn thân nhất của tôi, điều đó thật bất ngờ" - Sutton nói - "Thật sự rất vui khi được gặp gỡ những người bạn mới sau tuổi 40".