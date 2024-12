Ngay lúc này, tạo hình và nhan sắc ấn tượng của Trương Lăng Hách trong loạt ảnh leak từ phim trường Trục Ngọc đang gây sốt mạng xã hội. Vốn sở hữu visual đầy ấn tượng, cộng thêm trang phục đẹp, sang trọng, mỹ nam sinh năm 1997 trông đầy khí chất, nhan sắc càng thêm thăng hạng.

Tạo hình cổ trang siêu đẹp của Trương Lăng Hách ở phim Trục Ngọc.

Trên mạng xã hội, khán giả để lại những phản hồi tích cực về tạo hình mới nhất này của Trương Lăng Hách trong phim Trục Ngọc. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Ngôn từ không đủ để diễn tả vẻ đẹp của anh ta. - Nay anh ta mới bắt đầu ra chiến trường. Thiếu niên tướng quân. - Giá treo đồ 1m9, trời ơi. - Đẹp trai có gì sai. - Chả nhẽ mỗi năm nhận một anh họ Tạ làm chồng, haha.

Nói thêm về Trục Ngọc, đây là dự án cổ trang đầy hứa hẹn được cầm trịch bởi đạo diễn mới nổi Tăng Khánh Kiệt, do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính. Trong phim, Trương Lăng Hách đảm nhận vai nam chính Tạ Chinh, một vị hầu gia trẻ tuổi. Vì lý do nào đó, anh ta phải che giấu thân phận của mình và giả vờ thành hôn với cô gái Phàn Trường Ngọc làm nghề đồ tể. Thế nhưng cuối cùng, cả hai lại cưới trước yêu sau, cùng sát cánh bên nhau trải qua vô số hoạn nạn.

Bên cạnh tạo hình mới này của Trương Lăng Hách, vừa qua cảnh hôn cực bạo của cả hai trên phim trường Trục Ngọc cũng đã được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trước đó, từng có tin đồn hai diễn viên bất hòa vì tranh giành phiên vị, thậm chí cảnh hôn trong phim cũng bị cắt sạch.

Một vài hình ảnh đẹp khác của Trương Lăng Hách ở phim Trục Ngọc:

Bộ phim Trục Ngọc do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính hiện đang quay, dự kiến chiếu trên nền tảng Tencent Video.