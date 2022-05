Hậu chiến thắng tại Cannes, Song Kang-ho được chào đón như người hùng

Song Kang-ho đã đến sân bay quốc tế Incheon ở Incheon vào ngày thứ 2 (theo giờ địa phương) cùng với đạo diễn phim "Broker" Hirokazu Kore-eda và các bạn diễn. Tại đây, có khoảng 300 người hâm mộ và nhà báo đang ăn mừng vinh dự lịch sử của anh.



"Cảm ơn tất cả những người hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc đã luôn quan tâm và ủng hộ các bộ phim Hàn Quốc" - Song nói với các phóng viên khi được chào đón tại sân bay - "Tôi nghĩ rằng thành tích này sẽ không thể thực hiện được nếu không có tình yêu và sự ủng hộ của người hâm mộ Hàn Quốc".

Song Kang-ho và hai bạn diễn Kang Dong Won và IU. (Ảnh: Yonhap)

Song đã nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes năm nay ở Pháp vào thứ Bảy (giờ Pháp) cho màn trình diễn của anh trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Broker". Phim được đạo diễn Kore-eda người Nhật viết kịch bản và đạo diễn.

Ê-kíp phim Broker tại sân bay quốc tế Incheon. (Ảnh: Yonhap)

Đây là danh hiệu đầu tiên mà Song giành được tại Cannes, mặc dù anh đã đóng vai chính trong một số phim đoạt giải Cannes, bao gồm "Parasite" của Bong Joon-ho (2019) và "Thirst" của Park Chan-wook (2009). Anh cũng từng là thành viên ban giám khảo tại Cannes năm ngoái.

Với chiến thắng vừa nhận được, Song Kang-ho là nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải diễn xuất tại Cannes và trở thành nam diễn viên châu Á thứ ba được trao giải này sau nam diễn viên Lương Triểu Vỹ của Hong Kong (phim "In The Mood for Love" năm 2000) và Yuya Yagira của Nhật Bản (phim "Nobody Knows" năm 2004).

Đạo diễn Kore-eda đã từng giành được danh hiệu Cành cọ vàng của Cannes năm 2018 cho bộ phim gia đình "Shoplifters". Lần trở lại Cannes này ông cũng nhận được sự đánh giá cao sự ủng hộ của người hâm mộ Hàn Quốc đối với dự án nói tiếng Hàn đầu tiên của anh. "Broker" là bộ phim thứ hai của ông mang về cho nam diễn viên chính giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes sau "Nobody Knows".