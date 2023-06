Hành trình ươm mầm nguồn nhân lực Việt của Quỹ học bổng Hyundai Ngọc An

Hyundai Ngọc An trao học bổng trị giá 30 triệu đồng đến sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Học bổng trao tay, gắn kết vươn xa



Với mong muốn đồng hành và ươm mầm nguồn nhân lực tương lai, Hyundai Ngọc An thành lập Quỹ học bổng mang tên doanh nghiệp vào 10/2022. "Hyundai Ngọc An luôn xem các đóng góp đầu tư vào việc nâng cao, phát triển nguồn nhân lực tương lai của nước nhà là trách nhiệm cần thực hiện, bên cạnh theo đuổi mục tiêu kinh doanh. Quỹ học bổng Hyundai Ngọc An đã ra đời như thế." - Ông Nguyễn Bảo Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty CP Ô tô Đông Nam Bộ (Hyundai Ngọc An) cho biết.

Kể từ khi thành lập Quỹ học bổng, doanh nghiệp đã và đang tích cực phối hợp cùng nhiều Trường Đại học trên cả nước triển khai trao tặng học bổng tiếp sức học tập, "thắp sáng" tri thức đến các sinh viên đạt thành tích tốt, tích cực rèn luyện và đặc biệt là các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Bảo Ngọc - đại diện Hyundai Ngọc An trao 10 suất học bổng cho sinh viên tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Sau khi nhận học bổng, Em N.T.T, sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải nghẹn ngào thổ lộ: "Trong lúc đang có ý định tạm gác lại con đường học vấn vì khó khăn chồng chất, mình cảm thấy vô cùng biết ơn học bổng từ quý công ty. Với sự hỗ trợ này, mình có thể tiếp tục theo đuổi con đường đại học còn đang dang dở".



Quỹ học bổng Hyundai Ngọc An không những là sự hỗ trợ kịp thời về vật chất mà còn là này nguồn động viên, khích lệ to lớn về mặt tinh thần giúp các sinh viên vượt qua khó khăn hiện tại, tiếp tục hành trình chinh phục tri thức.

Thư cảm ơn từ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đến Hyundai Ngọc An vì những đóng góp cho sinh viên.

Tiếp thêm nguồn lực và ý chí cho sinh viên, Hyundai Ngọc không ngừng lan tỏa Quỹ học bổng để nhiều sinh viên có thể tiếp cận sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, vững bước vươn xa vì một tương lai xán lạn. Đây cũng là một trong nhiều nhiều hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn hướng về cộng đồng mà doanh nghiệp thực hiện trong suốt 2 năm qua.

Mở ra cơ hội nghề nghiệp

Bên cạnh khích lệ thành tích, động viên tinh thần cho sinh viên thông qua Quỹ học bổng, Hyundai Ngọc An còn đồng hành cùng Ban lãnh đạo nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo cũng như bồi dưỡng năng lực để thế hệ trẻ sẵn sàng bước vào thị trường lao động trong tương lai.

Buổi lễ ký kết hợp tác giữa Hyundai Ngọc An và Đại học Nguyễn Tất Thành.

Mở rộng mối quan hệ hợp tác với nhiều trường học trong công tác đào tạo, Hyundai Ngọc An góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, kết nối chuyển giao công nghệ và đồng hành cùng quý thầy cô trong các buổi tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật ô tô.

Thêm vào đó, doanh nghiệp phối hợp cùng nhà trường tổ chức nhiều buổi thực hành, tham gia ngày hội việc làm và hướng nghiệp cho sinh viên. Nhằm tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận với môi trường nghề nghiệp chuyên nghiệp, Hyundai Ngọc An tổ chức các buổi tham quan kiến tập, thậm chí mở ra cơ hội thực tập và làm việc. Đây là các hoạt động bổ ích tạo nền tảng để sinh viên thành công chinh phục sự nghiệp.

Hyundai Ngọc An đồng hành cùng Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh.

Trong thời gian đến, Hyundai Ngọc An tiếp tục nhân rộng quan hệ hợp tác cũng như nối dài hành trình tiếp sức của Quỹ học bổng trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo để góp phần vào công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.