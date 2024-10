Hành trình mở rộng giải chạy Garmin Run Asia Series 2024 đến Việt Nam: Cùng Nhã Phương, Khả Ngân, Hoàng Oanh lan tỏa tinh thần thể thao

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024 – Garmin, thương hiệu đồng hồ thông minh thể thao và chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới, đã tổ chức thành công giải chạy Longbien Garmin Run 2024 vào ngày 27/10 vừa qua tại Quận Long Biên, Hà Nội. Sự kiện đã thu hút hàng ngàn vận động viên từ mọi cấp độ tham gia, cùng nhau tạo nên thành tích cá nhân mới cho riêng mình. Kế thừa những tiêu chuẩn Quốc tế và đầu tư quy mô, giải chạy đã diễn ra trong khí hậu mát mẻ của mùa thu Hà Nội cùng cung đường chạy phẳng, ít khúc cua, được thiết kế theo tiêu chuẩn IAAF-AIMS. Tất cả công tác chuẩn bị đều được tính toán kỹ lưỡng, chuyên nghiệp nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho mỗi người tham gia.

Đây là sự kiện Garmin đồng hành cùng Longbien Marathon - một trong những tổ chức uy tín và lớn nhất Việt Nam, và được giới thiệu thông qua tên gọi "Longbien Garmin Run" trong vai trò là nhà tài trợ chính cự ly 5KM, 10KM. Thông qua đó, thương hiệu mong muốn mang đến sân chơi lý tưởng để kết nối cộng đồng yêu chạy bộ cũng như giúp họ chinh phục mục tiêu cá nhân, khởi động hành trình sống khỏe của mình.

Longbien Garmin Run là thành viên của chuỗi sự kiện chạy bộ thường niên tại nhiều quốc gia châu Á - Garmin Run Asia Series với thông điệp "From Zero To Hero". Năm nay, để kỷ niệm cột mốc 35 thành lập đầy ý nghĩa, Garmin đã mở rộng quy mô tới 9 quốc gia, vùng lãnh thổ trọng điểm ở châu Á, bao gồm Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore, Philippines và Việt Nam với sự tham gia của hơn 60.000 vận động viên trong nước và Quốc tế. Điều này đã tạo nên cơn sốt chạy bộ trên toàn khu vực, lan tỏa tinh thần thể thao mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và một lần nữa khẳng định cam kết của thương hiệu trong việc thúc đẩy lối sống năng động cho người dùng toàn châu Á nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

Ông Scoppen Lin, Phó Tổng Giám Đốc Garmin Châu Á, phát biểu: "Trong suốt chiều dài hoạt động, sứ mệnh của Garmin là kiến tạo xu hướng sống năng động, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, đồng thời kết nối người dùng trên khắp thế giới. Thông qua Longbien Garmin Run chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng và tạo động lực cho người dân Việt Nam, dù là người mới bắt đầu hay vận động viên giàu kinh nghiệm - thì bạn vẫn có thể đạt được những điều mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng bạn chinh phục những cột mốc thành tích mới, cùng nhau "beat yesterday" để trở thành phiên bản tốt hơn".

Những dấu ấn đáng nhớ tại giải chạy Longbien Garmin Run 2024

Với 2 cự ly 5KM và 10KM trên cung đường tuyệt đẹp của giải chạy Longbien Garmin Run 2024, hàng ngàn runners ở mọi độ tuổi, cấp độ khác nhau đã cùng nhau xuất phát và khám phá những nét đẹp địa phương, di sản văn hóa xuyên suốt hành trình. Tất cả đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của tinh thần thể thao không biên giới.

Không những vậy, giải chạy còn chào đón nhiều khách mời nổi tiếng trong làng giải trí và thể thao như diễn viên Nhã Phương, diễn viên Khả Ngân, MC Hoàng Oanh, Rapper Đinh Tiến Đạt và Influencer Annie Nguyễn. Sự góp mặt của họ không chỉ tăng thêm sức nóng mà còn minh chứng cho sự hấp dẫn của giải chạy Longbien Garmin Run 2024.

Sau khi về đích ở cự ly 10KM, diễn viên Nhã Phương chia sẻ: "Đồng hồ thông minh Garmin vẫn luôn là người bạn đồng hành cùng tôi trong mọi giải chạy suốt nhiều năm qua. Longbien Garmin Run đã mang đến rất nhiều cảm xúc tươi mới cũng như những trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Năng lượng tích cực lan tỏa từ cộng đồng yêu thể thao, và cung đường chạy rất đẹp, tất cả đã khiến không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết. Điều này giúp tôi thực sự thăng hoa trên đường chạy và đã đạt được thành tích cá nhân tốt hơn mong đợi".

Ngoài ra, Garmin còn mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn bên lề, như gian hàng trưng bày đa dạng các dòng sản phẩm, khu vực booth in hình trực tiếp, mini game để các vận động viên có thể trải nghiệm, tận hưởng và lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm trong sự kiện đặc biệt này. Đặc biệt, thương hiệu còn có khu vực triển lãm dòng đồng hồ Forerunner, để người tham gia có thể tìm hiểu thêm về chiều dài lịch sử phát triển của smartwatch trứ danh trong lĩnh vực chạy bộ.

Lộ trình trang bị chuyên nghiệp cho Longbien Garmin Run 2024

Để khởi động Garmin Run Asia Series, tại mỗi quốc gia Garmin sẽ khởi xướng nhiều hoạt động bổ ích khác nhau giúp runners tăng cường kỹ thuật và thể lực trước thềm giải chạy. Tại Việt Nam, thương hiệu đã xuyên suốt tổ chức chuỗi hoạt động chạy bộ Discovery Run tại Hồ Tây, Hồ Gươm hay thử thách trực tuyến Lake Discovery Run, trao tặng nhiều phần quà hấp dẫn nhằm tạo động lực và xây dựng thói quen tập luyện thường xuyên cho các vận động viên.

Ngoài ra, Garmin cũng tổ chức thêm các buổi workshop offline và online, với chủ đề "From Zero to Hero", nhằm hướng dẫn runners tìm hiểu cách xác định dáng chạy chuẩn, chọn giày phù hợp, chế độ dinh dưỡng, lập kế hoạch tập luyện cá nhân, hay cách tối ưu hóa đồng hồ thông minh Garmin để có thể cải thiện thành tích và nâng cao sức khỏe toàn diện thông qua những chia sẻ chuyên sâu từ các chuyên gia đầu ngành.

Để củng cố sứ mệnh của hãng, trong suốt các năm qua, Garmin luôn nỗ lực xây dựng nhiều sáng kiến hữu ích cho cộng đồng thể thao Việt Nam như câu lạc bộ Garmin Run Club (GRC) dành cho runners ở mọi lứa tuổi và trình độ thể lực. Thông qua giáo trình tập luyện chuẩn khoa học cùng sự hướng dẫn của huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm, GRC đã trở thành cộng đồng yêu thích của những người yêu bộ môn chạy bộ ở ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, thương hiệu sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai thêm câu lạc bộ Garmin Cycling Club (GCC), đây sẽ là nơi tập hợp những người yêu thích đạp xe, mong muốn nâng cao hiệu quả luyện tập và kĩ năng thông qua hướng dẫn của những cua-rơ chuyên nghiệp.

Thành tích xuất sắc tại Longbien Garmin Run 2024

Mùa giải năm nay đã chứng kiến nhiều kỷ lục và thành tích cá nhân xuất sắc. Cụ thể danh sách người chiến thắng như sau:

Cự ly 5KM:

Hạng mục nữ: vận động viên Phạm Thị Huyền về đích đầu tiên với thành tích 21:36

Hạng mục nam: vận động viên Nguyễn Minh Huy giành chiến thắng với thành tích 18:49

Cự ly 10KM:

Hạng mục nữ: vận động viên Doãn Thị Oanh đạt giải nhất khi cán đích tại mốc thời gian 39:44

Hạng mục nam: vận động viên Simon Doerflinger cán đích đầu tiên với thời gian 35:38

Longbien Garmin Run 2024 đã khép lại thành công rực rỡ và thực sự mang đến những giá trị khác biệt cho người tham gia. Đây là minh chứng khẳng định vị thế của thương hiệu cũng như quyết tâm trong việc đồng hành cùng người dùng trong hành trình bứt phá giới hạn, trở thành phiên bản tốt hơn, đúng như tinh thần "Beat Yesterday" mà Garmin truyền tải. Tiếp nối hành trình ấy, Garmin hứa hẹn sẽ mở rộng quy mô tại những mùa giải tiếp theo để trở thành sự kiện yêu thích hàng năm của các runner Việt, góp phần thúc đẩy văn hóa chạy bộ, khơi dậy tinh thần sống khỏe cho người dân Việt Nam.

Về Garmin: Thiết kế hoàn hảo từ bên trong cho cuộc sống tròn đầy, các sản phẩm của Garmin đã tạo nên một cuộc cách mạng cho nền công nghiệp sức khỏe. Cam kết phát triển các thiết bị đeo và các công cụ đo lường sức khỏe để giúp mọi người với mọi mức độ hoạt động khác nhau có cuộc sống khỏe mạnh hơn, Garmin tin rằng mỗi ngày là một cơ hội để đổi mới và để đánh bại ngày hôm qua.