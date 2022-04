Hành trình “chốt đơn” kỳ diệu của cô gái người dân tộc Raglai: Mua đều đặn mỗi tháng vài món, trúng đậm giải to hơn nửa tỷ của Lazada!

Trong những năm trở lại đây, mọi đối tượng - mọi độ tuổi từ già trẻ lớn bé đều đã bắt đầu có thói quen cầm điện thoại và sử dụng các ứng dụng mua hàng trực tuyến. Ngoài câu chuyện đỡ nhọc công ra đường, mọi thứ đều đã có anh shipper giao hàng đến tận cửa, những voucher/ mã giảm giá hay các chương trình khuyến mãi cực khủng ưu đãi về giá chính là sức hút khó cưỡng. Thậm chí nhiều người còn khẳng định thẳng thừng, là một người tiêu dùng thông minh thì nhất định phải sử dụng các app mua hàng trực tuyến uy tín như Lazada vì bạn luôn luôn có được mức giá hời nhất.

Cao Thị Mai - cô gái người dân tộc Raglai là chủ nhân của giải thưởng trị giá hơn nửa tỷ đồng của Lazada

Không chỉ có ưu đãi về giá, Lazada còn liên tục "tung" hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn, thu hút đông đảo người dùng. Điển hình như cuối tháng 3 vừa rồi, Lazada đã mang đến Lễ hội mua sắm mừng sinh nhật 10 tuổi cùng chương trình gala rút thăm trúng thưởng Quà to thế kỷ với hàng ngàn món quà "siêu to khổng lồ". Trong đó, chiếc Mazda trị giá hơn nửa tỷ đồng chính là giải thưởng đặc biệt nhất mà ai cũng mong chờ.

Ngay trong đêm gala trao giải "Quà to thế kỷ", cô gái người dân tộc Raglai sinh năm 2001 Cao Thị Mai đã được xướng tên là khách hàng may mắn nhất chiến thắng phần quà đặc biệt này. Khi kết nối giao lưu trong livestream, chính Cao Thị Mai và gia đình cũng phải thốt lên "Ủa thật hả" vì không ngờ món quà to bự nhất lại thuộc về mình.

Hành trình "bén duyên" cùng Lazada

Sinh ra và lớn lên cùng với những người đồng bào dân tộc Raglai ở vùng quê nghèo tại thôn Phước Nhĩ, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hoà, Cao Thị Mai nghỉ học từ lớp 10 và phải đi làm xa nhà ở thành phố Nha Trang với công việc là nhân viên phục vụ. Hiện tại, thu nhập của Mai ngoài chi tiêu phục vụ cho bản thân thì vẫn phải phụ giúp gia đình, vậy cho nên mọi thu chi cô nàng đều tính toán kĩ lưỡng để không thiếu trước hụt sau. Mai cho biết khi được tiếp cận với smartphone và biết rằng có thể mua sắm mọi món hàng mình cần trên Lazada, cô từ bỏ hẳn thói quen mua sắm ở ngoài và tích cực "săn sale" trên sàn thương mại điện tử này.

Cao Thị Mai có "bí kíp" để chốt đơn trên Lazada

Mai tâm sự: Vì nhà nghèo nên mình nghỉ học từ năm lớp 10 và đi làm phụ giúp gia đình. Thời gian chủ yếu ở lại quán làm phục vụ nên cũng không tiện ra ngoài mua sắm. Mình tận dụng lúc rảnh và nghỉ ngơi, lên Lazada để thu thập các mã giảm giá, tích luỹ voucher và dùng dần mỗi khi có thứ cần mua. Do vậy, mình cũng tiết kiệm kha khá và mua được nhiều đồ hữu ích cho bản thân và cả gia đình. Đến thời điểm hiện tại, gần như mọi thứ mình đều mua trên Lazada rồi.

"Trong vòng hơn một năm trở lại đây, mình đã mua hơn 100 đơn trên Lazada"

Có nhiều lý do để nói giải thưởng "siêu to" là chiếc xe Mazda trị giá hơn nửa tỷ của Cao Thị Mai không hẳn là vì may mắn; món quà này như là "quả ngọt" dành cho Mai khi cô đã đặt niềm tin vào Lazada. Theo lời Mai chia sẻ, hơn một năm trở lại đây cô đã mua sắm hơn 100 đơn hàng trên Lazada.

Những món mà Mai mua đa số đều là những vật dụng mà gia đình cô cần, đôi khi là mua đồ gia dụng cho bố mẹ, đồ dùng học tập cho các em hay đồ kẹp tóc, quần áo cho bản thân… Trước đó vì không tiếp cận được với công nghệ, khi lên thành phố nhiều lần Mai đi mua hàng không biết mặc cả, "vơ" phải những món đồ đắt hơn giá trị thật. Khi mua sắm trên Lazada, mọi thứ đều rõ ràng minh bạch nên Mai cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Bí quyết mua sắm của Cao Thị Mai là gì? Vô cùng đơn giản: Săn sale, săn sale và săn sale!

Cao Thị Mai cho biết cô bạn không phải thuộc tuýp người "nghiện mua sắm" vì thật sự bản thân cũng không đủ tài chính để có sở thích này. Sở dĩ mua được nhiều đơn hàng vậy là vì cô nàng luôn chọn mua vào những dịp có khuyến mãi, ưu đãi giá tốt của Lazada. Mai thật thà kể lại rằng: "Có thể nhiều người nói 100 đơn hàng là nhiều nhưng thực sự những món đồ mình mua đều đã được Lazada giảm giá rất tốt rồi. Đôi khi mình cũng thử đi xem giá các bên khác nhưng rõ ràng giá trên Lazada rẻ hơn rất nhiều nên mới dám mua. Ngoài ra, kinh nghiệm mua đồ của mình cũng đơn giản, khi vào app Lazada sẽ có những tính năng, khung giờ bán những món đồ có giá tốt. Ngoài ra hàng tháng, Lazada đều có những dịp khuyến mãi lớn để mua sắm."

Ở Lễ hội mua sắm Sinh Nhật Thế Kỷ vừa qua, Mai cũng mua được vài món và cô bạn cũng không dám tin chuyện mình có thể trúng giải thưởng to nhất của Lazada là chiếc xe trị giá hơn nửa tỷ đồng. Đây chính là một trường hợp điển hình cho việc "có công mài sắc có ngày nên kim", "đi săn sale lắm có ngày trúng quà cực TO"!

Không chỉ riêng Cao Thị Mai mà hàng ngàn người dùng trên khắp các tỉnh thành cũng đã nhận được nhiều quà tặng "to thế kỷ" với tổng trị giá đến 10 tỷ đồng trong đại tiệc sinh nhật Lazada 10 tuổi. Thế mới hiểu vì sao Lazada vẫn luôn là sàn TMĐT được mọi người yêu thích vì không chỉ có deal tốt, giá hời mà còn ngập tràn quà tặng khủng. Đơn cử như Mai đã nhận được cả chiếc ô tô chỉ bằng việc "chốt đơn" thì bạn còn ngần ngại gì mà không chăm chỉ lướt Lazada, biết đâu một ngày may mắn nhận được cả căn nhà cũng nên!

https://afamily.vn/hanh-trinh-chot-don-ky-dieu-cua-co-gai-nguoi-dan-toc-raglai-mua-deu-dan-moi-thang-vai-mon-trung-dam-giai-to-hon-nua-ty-cua-lazada-20220416091711982.chn