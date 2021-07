Hành trình 7 lần thẩm mỹ, chi trăm triệu để "được làm con gái" và cái kết xinh đẹp như hot girl vạn người trầm trồ

"5 năm trước tôi từng là một cậu bé. Vì muốn được sống thật với con người mình mà tôi đã cố gắng rất nhiều. Cảm ơn tôi của quá khứ, cảm ơn những lời nói, tiếng cười miệt thị của xã hội để tôi có ngày hôm nay".

*

Phẫu thuật chuyển giới là một hành trình dài đầy đau đớn, nhưng nỗi đau ấy vẫn không là gì so với việc phải sống ngược với giới tính. Đó là lý do vì sao mà không ít chàng trai, cô gái sẵn sàng đấu tranh với thực tại, liều lĩnh đánh đổi sức khỏe và tính mạng để tìm lại đúng con người mình.

Phan Diệp Anh (Sinh năm 2000, tại Đồng Tháp) là một người như thế. Cô sinh ra sở hữu hình hài một người con trai nhưng lại mang tâm hồn của con gái. Ngay từ nhỏ, Diệp Anh đã ý thức được giới tính của mình, nhưng cũng từ đó, cô bắt đầu tập làm quen với vô vàn sự "tấn công" từ hàng xóm, thậm chí là từ người thân.

"Tôi từng trốn ra nghĩa trang hàng ngày để trang điểm vì quá thích làm con gái"

Từ nhỏ, Diệp Anh đã rất khác biệt với những cậu bé cùng tuổi. Cô thích chơi đùa với các bạn nữ, thích chơi những trò nhẹ nhàng như búp bê, nấu đồ ăn... Mẹ là người hiểu cô nhất, biết được tâm tư của con nhưng bà đành im lặng, không cấm cản, trách móc nhưng cũng không nói ra một lời ủng hộ.

Ngược lại với mẹ, cha cô lại là người đàn ông nghiêm khắc và truyền thống, thậm chí theo lời kể của Diệp Anh, ông là người "gia trưởng, tự ái cao". Vì vậy, mỗi khi ra ngoài đường nghe ai đó xì xào những điều không hay về cô, ông lại trút giận lên cô bằng đòn roi và những lời quát mắng.



Diệp Anh trước khi chuyển giới.

Diệp Anh lớn lên bằng đòn roi của bố và những lời kỳ thị của xóm làng. "Họ cho đấy là bệnh, họ kỳ thị gọi tôi là bê đê". Những câu nói ấy không khiến cô gục ngã mà thêm tôi luyện sức mạnh để cô tìm về đúng con người mình.

"Vì khát khao làm con gái quá cao nên tiền ăn vặt mẹ cho hàng ngày tôi đều nhịn, để dành mua từng cây son từng hộp phấn. Nhớ có lần tôi nhịn ăn khoảng 2 tuần để có tiền mua tóc giả, khi mua được rồi tôi vui không thể tả. Mỗi lần muốn làm con gái, tôi lại trốn ra nghĩa trang để trang điểm, đội tóc giả chụp hình. Tôi vui lắm, vì chỉ khi ở đó tôi mới được tự do là chính mình", Diệp Anh kể lại.

Rồi thời gian cứ vậy trôi qua, hàng ngày phải chịu những trận đánh của cha, cộng thêm kỳ thị của làng xóm đã khiến khát khao được tự do trong cô lớn dần. Diệp Anh quyết định vay bạn 200 ngàn đồng rồi bắt xe lên Sài Gòn. Đó cũng là quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

7 lần thẩm mỹ, chi 100 triệu đồng để "làm con gái"

Lên Sài Gòn, Diệp Anh ở lại trong nhà người thân. May mắn, mợ cô là người thành phố nên có tư tưởng rất hiện đại, mợ thấu hiểu và rất thương Diệp Anh.

Khi ở nhà mợ, Diệp Anh được dạy nghề spa, được mua quần áo con gái cho mặc, được mợ mua mỹ phẩm cho dùng. Kể từ đó, cô như được sống lại một lần với chính con người mình.

Làm cho mợ một thời gian thì cô về Bình Dương và bắt đầu công việc spa của mình, cũng từ đây cô dành dụm tiền để thực hiện quá trình chuyển giới.

Năm 2015, Diệp Anh bắt đầu tìm hiểu và tiêm hormone nữ. Cô kể: "Lúc mới tiêm hormone, mình bị sốt nhẹ 2-3 ngày. Nhưng sau khi dùng cặp thứ 2, 3 thì hoàn toàn bình thường do cơ thể mình đã quen với thuốc. Dần dần, da dẻ mịn màng hơn, gương mặt hài hòa, giọng nói nhẹ nhàng và cơ thể thon thả như con gái thật", Diệp Anh nói.

Sau đó, Diệp Anh tiếp tục chắt bóp tiền bạc để có tiền phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi các nét trên mặt cho nữ tính hơn. Do không có sẵn nhiều tiền vì thế cô quyết định thay đổi từng chút một. Đến nay, cô đã thực hiện 7 lần thẩm mỹ với chi phí khoảng 100 triệu đồng.

1. Cắt mí.

2. Nâng mũi (3 lần).

3. Tiêm filler môi.

4. Tiêm filler cằm.

5. Tiêm má baby, tạo má lúm đồng tiền

Lần đầu tiên can thiệp thẩm mỹ của cô đó là phương pháp cắt mí. Diệp Anh kể lúc đầu cô cảm thấy hơi lo lắng nhưng sau đó quá trình diễn ra khá nhanh, bản thân cô không cảm thấy đau đớn nhiều. Sau khi cắt mí, Diệp Anh được khen là có đôi mắt to tròn và giàu sức sống hơn, điều đó khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Nâng mũi tới 3 lần mới thành công nên đến nay Diệp Anh vẫn còn nhớ như in từng lần phẫu thuật. Lần đầu tiên nâng, do chưa có kinh nghiệm nên cô đã vận động mạnh kết quả là bị tuột sụn. Lần 2, mũi chưa lành đã ăn hải sản nên cô bị nhiễm trùng. May mắn là sau lần làm thứ 3, cô đã rất ưng ý với chiếc mũi của mình.

Sau khi lần lượt trải qua 7 lần thẩm mỹ, giờ đây các đường nét trên gương mặt cô vô cùng hài hòa. Diệp Anh thú nhận rằng cô chỉ tiêm hormone và chỉ chỉnh sửa vài điểm đơn giản trên mặt chứ hoàn toàn chưa hề nâng ngực hay phẫu thuật tạo hình vùng kín. Cô dự định sang năm 2022, khi tình hình dịch ổn định hơn sẽ sang Thái Lan để thực hiện. Giờ đây, cô duy trì chế độ ăn lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, hoa quả, uống collagen để làm đẹp da, giữ dáng nên ngoại hình ngày càng "thăng hạng".

Diệp Anh hiện tại có ngoại hình vô cùng xinh đẹp.

Mới đây, khi cô chia sẻ về sự lột xác của bản thân sau 5 năm "dao kéo", hàng nghìn người đã like và comment xuýt xoa, khen ngợi nhan sắc xinh đẹp, tươi tắn như hot girl của Diệp Anh.



Cô chia sẻ sau khi thay đổi ngoại hình, công việc của cô không chỉ tốt lên mà còn được bạn bè, gia đình khen ngợi về nhan sắc. Từ kinh nghiệm của bản thân, Diệp Anh muốn những người chuyển giới đừng nên mặc cảm, đừng sợ bất cứ điều gì, hãy tự tin, sống là chính mình thì nhất định sẽ có ngày đạt được hạnh phúc.