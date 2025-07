Hành trình 5 năm của IELTS Mentor: Sự tin tưởng của phụ huynh, sự nỗ lực của người học và người dạy đã tạo ra những "trái ngọt" xứng đáng

Hàng trăm học viên "chạm ước mơ" với tấm bằng IELTS

5 năm trước, IELTS Mentor khởi đầu với sứ mệnh đơn giản: đồng hành cùng người học trên hành trình chinh phục tấm bằng IELTS – chiếc chìa khóa mở ra cơ hội du học, việc làm và bước chân ra thế giới. Đến nay, điều khiến trung tâm tự hào nhất không chỉ là bảng vàng điểm số 7.0 – 7.5, mà chính là hàng trăm câu chuyện thật của những bạn trẻ đã biến ước mơ thành hiện thực.

Từ những học viên bắt đầu ở mức 4.0, mất gốc, loay hoay với kỹ năng viết – đến những gương mặt tự tin vượt ngưỡng 7.5 để nhận học bổng quốc tế, câu chuyện nào cũng là một hành trình đáng nhớ.

Phía sau những điểm số ấn tượng: Là món quà vô giá từ sự tin tưởng và nỗ lực

Trong từng kết quả, luôn có sự tin tưởng âm thầm nhưng mãnh liệt từ phụ huynh – những người đã đặt niềm tin vào IELTS Mentor như một nơi đủ vững vàng để trao gửi hành trình học tập của con. Và rồi, là nỗ lực đến từ chính học viên – những người không ngại học lại từ đầu, không ngại thử sai, để hoàn thiện từng bài viết, từng phần nói.

Không thể thiếu là sự đồng hành của đội ngũ giáo viên – những người không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn giữ lửa đam mê, động viên học viên mỗi khi muốn bỏ cuộc. Có thầy cô thức đêm sửa bài chi tiết, có mentor gọi điện hỏi han khi học viên có dấu hiệu đuối sức, và có cả những giờ luyện tập "vượt giới hạn" khiến học viên bứt phá ngoạn mục.

Giám đốc trung tâm IELTS Mentor trao bằng khen cho các học viên xuất sắc

IELTS Mentor Ceremony: Dream On – Khi những giấc mơ được gọi tên Tháng 7 này, IELTS Mentor tổ chức lễ vinh danh học viên xuất sắc mang tên "Dream On", như một cái kết đẹp cho nửa đầu năm 2025 và là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi. "Dream On" không chỉ là tên gọi, mà là tinh thần – dám mơ, dám bắt đầu và dám theo đuổi đến cùng. Những học viên được vinh danh đều là minh chứng sống động cho việc: khi học thông minh và học đúng cách, mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực.

Hơn 60 học viên xuất sắc đạt chứng chỉ IELTS trong 6 tháng đầu năm 2025

Sự tin tưởng, nỗ lực và đồng hành – "tài sản vô hình" nhưng quý giá nhất Trong suốt 5 năm qua, IELTS Mentor không chỉ đồng hành cùng học viên, mà còn được đồng hành bởi một "hệ sinh thái niềm tin": Phụ huynh tin tưởng và lựa chọn IELTS Mentor như một nơi đủ vững vàng để con bắt đầu hành trình.

Học viên là những người không ngừng nỗ lực, không chỉ học để thi mà học để thay đổi chính mình.

Đội ngũ giảng dạy – những người âm thầm sửa bài, động viên, tư vấn chiến lược học cá nhân, và không từ bỏ dù học viên có mệt mỏi hay muốn bỏ cuộc. Chính những điều đó đã tạo nên uy tín và chất lượng của IELTS Mentor – không chỉ nằm ở kết quả, mà nằm ở cách mỗi người được đối xử, được lắng nghe và được truyền cảm hứng. 5 năm – một hành trình, một lời khẳng định về chất lượng và uy tín

Hành trình 5 năm ấy là sự cộng hưởng của 3 yếu tố quý giá nhất: niềm tin – nỗ lực – và sự đồng hành. Đó cũng chính là lý do vì sao ngày càng nhiều phụ huynh lựa chọn IELTS Mentor, ngày càng nhiều học viên gắn bó và lan tỏa câu chuyện của chính mình.

"Chúng tôi không dạy để thi – chúng tôi đồng hành để học viên trưởng thành", đại diện IELTS Mentor chia sẻ.

Với mỗi tấm bằng IELTS được trao, không chỉ là một chứng chỉ ngôn ngữ, mà còn là một tấm vé bước vào hành trình lớn hơn: hành trình vươn ra thế giới, hành trình tự tin với chính mình.

Năm thứ 6 khởi động với nhiều thay đổi mới: chương trình Mentor Elite, phương pháp học cá nhân hóa, lớp học giới hạn sĩ số, chiến lược luyện đề theo trình độ. Nhưng có một điều không đổi – IELTS Mentor vẫn giữ trọn trái tim của một người bạn đồng hành, đi cùng học viên đến tận cùng ước mơ.