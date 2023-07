Hành khách mở cửa máy bay thừa nhận dùng chất cấm

Vào ngày 19/6/2023, trên chuyến bay của hãng Jeju Air bay từ Philippines tới Hàn Quốc, một thanh niên 19 tuổi đã cố gắng mở cửa máy bay. Trên máy bay lúc này chở khoảng 180 hành khách.

Trong chuyến bay, kẻ gây rối đe dọa “sẽ mở cửa máy bay để giết mọi người” và khi được lệnh chuyển chỗ ngồi thì hắn tranh cãi với tiếp viên hàng không, thậm chí còn dùng bút đe doạ.

Khi phóng viên chất vấn, nam thanh niên tiết lộ mình “cảm thấy bị tấn công bởi những người quyền lực”, nhưng không giải thích thêm hay đưa ra động cơ rõ ràng cho những hành động trên máy bay.

Theo các quan chức, kẻ gây rối hành động kỳ lạ khoảng một giờ sau khi lên chuyến bay từ Cebu. Nam thanh niên kể rằng mình bị tức ngực.

Phi hành đoàn đã đề nghị đưa người này đến ngồi gần ghế của tiếp viên hàng không, tuy hắn tiếp tục có hành vi khó hiểu và tỏ ra không hài lòng, sau đó nam thanh niên tiến về phía cửa thoát hiểm để cố gắng mở cửa vào khoảng 5h30 phút giờ địa phương.

Đứng trước tình huống trên, các thành viên phi hành đoàn nhanh chóng sử dụng dây buộc để khống chế kẻ gây rối và bàn giao lại cho cảnh sát khi tới sân bay Incheon. Theo điều tra của cảnh sát, thanh niên này đã bỏ học sớm và ở lại Cebu một mình trong một tháng.

Nam thanh niên bị nhân viên khống chế

Trong quá trình thẩm vấn, nam thanh niên hỏi cảnh sát những câu như “Có bao nhiêu áo phao trên máy bay?” hay “Liệu các nhân viên có bị sa thải nếu cửa thoát hiểm bị mở ra không?”.

Bên công tố đã yêu cầu Cơ quan Pháp y Quốc gia kiểm tra, xét nghiệm và xác định nam thanh niên có sử dụng ma túy, họ cũng đã tiến hành lấy mẫu tóc, nước tiểu để xác định chính xác loại ma túy được sử dụng.

Mới đây, theo tờ Korean Herald đưa tin, nạn nhân đã khai nhận có sử dụng ma túy cùng với 6 người Philippines tại một khách sạn ở Cebu (Philippines) hai ngày trước chuyến bay. Đây là manh mối quan trọng để cảnh sát tiến hành điều tra đường dây mua bán các chất cấm này.

Cơ quan cảnh sát sân bay quốc tế Incheon buộc tội đối tượng này vi phạm Đạo luật an ninh hàng không.

Không phải lần đầu tiên

Một vụ việc tương tự hồi tháng 5 cũng đã khiến dư luận Hàn Quốc hoang mang. Ngày 26/5, một người đàn ông 30 tuổi họ Lee đã mở cửa máy bay trong chuyến bay của hãng Asiana Air từ đảo Jeju tới Daegu, và anh đã thành công.

May mắn do sự cố xảy ra khi máy bay ở độ cao không quá lớn, 200m so với mặt đất, nên không ghi nhận thương tích về người. Tuy nhiên, có 12 hành khách gặp một số vấn đề liên quan tới sức khoẻ như buồn nôn và khó thở. Ước tính thiệt hại do sự cố lên tới 640 triệu won (hơn 11,4 tỷ VNĐ). Lee đã bị buộc tội phá hoại tài sản và vi phạm Đạo luật An ninh Hàng không.

Theo cảnh sát Daegu, Lee cho biết bản thân bị stress nặng sau khi mất việc, và anh muốn thoát khỏi máy bay vì quá ngộp thở.