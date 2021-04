Hàng vạn người đổ về Sầm Sơn dự lễ hội hoa, độ "hot" của phố biển là đây chứ đâu

Lễ hội hoa FLC Sầm Sơn 2021 – Vũ khúc Biển và Hoa đã chính thức khai mạc vào ngày 10/4 tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn (Thanh Hoá). Sự kiện do UBND Sầm Sơn phối hợp Tập đoàn FLC tổ chức, mở màn cho Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2021 và khởi động mùa du lịch đầy sôi động tại thành phố biển.

Những đường hoa lộng lẫy, âm nhạc rộn ràng và vũ điệu Carnaval đường phố tưng bừng đã thực sự khuấy đảo Sầm Sơn và mang đến không gian hội hè rộn rã cho thành phố biển trước thềm sự kiện.

Trước đó, quần thể đã đón hàng ngàn du khách đến check in sớm tại lễ hội. "Chúng tôi rất bất ngờ, thích thú trước khung cảnh lễ hội hoa rực rỡ tại FLC Sầm Sơn. Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, rất mong có thêm nhiều sự kiện, nhiều lễ hội thật hấp dẫn như vậy để giúp Sầm Sơn thu hút du khách trong mùa cao điểm hè sắp tới", chị Lan Anh, một người dân địa phương cho biết.

Hàng trăm ngàn cây hoa từ cẩm tú cầu, hoa hồng, phong lan, hoa loa kèn, đỗ quyên… trải dài hơn 1 km từ cổng quần thể FLC Sầm Sơn đến Quảng trường Đông Tây, tạo nên một không gian thiên nhiên rực rỡ sắc hoa bên bờ biển thơ mộng.

Gần 7 giờ tối ngày 10/4, sát giờ khai mạc, lượng du khách đổ về FLC Sầm Sơn tiếp tục gia tăng, lấp kín các con đường nội khu và kéo dài đến tận khu vực đường Hồ Xuân Hương. Khu vực khán đài sự kiện không còn một chỗ trống. Ước tính sự kiện thu hút hàng vạn người dân, du khách đến dự lễ khai mạc và xem trình diễn pháo hoa.

Các lãnh đạo Trung ương và địa phương cùng đại diện Tập đoàn FLC chính thức khai mạc sự kiện

Hai nghệ sỹ Tùng Dương - Thanh Lam chinh phục khán giả xứ Thanh bằng màn trình diễn mở màn ấn tượng, tràn đầy nội lực trong các ca khúc "Ru em bằng tiếng sóng", "Bình minh", "Tiếng vọng Sầm Sơn"…

Chương 1 "Huyền thoại Sầm Sơn", tái hiện một Sầm Sơn của những huyền tích mơ màng, kỳ ảo về cuộc đấu tranh sinh tồn giữ đất, bám biển, về tình yêu giản dị mà thủy chung, son sắt. Nơi đây cũng là vùng đất của những con người chất phác, nghĩa tình với tâm hồn nhiệt huyết, phóng khoáng; những di sản và lễ hội đặc sắc, đậm đà sắc thái miền biển.

Chương 2 "Hương sắc mùa hè", lấy cảm hứng từ hành trình cất cánh của thành phố biển năng động, hiện đại trong thời kỳ mới, như đoá hoa đầy sắc màu vươn lên đón nắng gió biển và toả ngát sắc hương.

Bước ra từ đóa hoa khổng lồ, nữ ca sĩ Phương Linh đã thổi hồn cho làn điệu dân ca quan họ "Hoa thơm bướm lượn" bằng 1 liên khúc mang âm hưởng dân gian đương đại độc đáo. Nữ ca sĩ xứ Thanh lôi cuốn hàng ngàn khán giả bằng chất giọng ngọt ngào, vũ điệu uyển chuyển trong không gian rực rỡ của hoa bướm đan quyện vào nhau.

Những ca khúc về tuổi trẻ, tình yêu tiếp tục khuấy động không khí đêm nhạc. Nam ca sĩ Khắc Việt mang đến sự rộn ràng, hứng khởi bằng ca khúc "Tôi là người Việt Nam" do chính anh sáng tác

Loạt bản hit của nữ ca sĩ Min bao gồm "Yêu", "Take me away" thổi bùng sức nóng của đêm nhạc, khiến hàng ngàn khán giả cùng đắm chìm trong những giai điệu sôi động, lôi cuốn.

Đêm nhạc đưa khán giả đến tận cùng của niềm hứng khởi trong vũ điệu carnaval hoành tráng, ấn tượng mang tên "Sắc màu Sầm Sơn" với màn trình diễn hết mình của các vũ công duyên dáng, tươi trẻ

Tâm điểm của lễ khai mạc là màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút từ khách sạn FLC Grand Hotel Sầm Sơn. Hàng vạn du khách đắm chìm trong khung cảnh tuyệt vời với những đoá hoa rực rỡ toả sáng lộng lẫy trên bầu trời đêm phố biển.

Bầu trời đêm rực rỡ chính thức mở màn một mùa hè náo nhiệt, tràn ngập niềm vui nơi phố biển. Đây cũng là món quà đầy ý nghĩa mà TP.Sầm Sơn cùng Tập đoàn FLC dành tặng khách du lịch và người dân địa phương sau những ngày tháng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.