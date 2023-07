Hằng Túi và bạn trai xả loạt ảnh du lịch tình tứ, đàng trai chứng minh là người của gia đình

Sau đổ vỡ của 2 cuộc hôn nhân trước, hot mom Hằng Túi (SN 1987) vẫn cho thấy yêu và được yêu là điều hạnh phúc. Gần đây sau khi công khai bạn trai mới, cả 2 liên tục “xả” ảnh tình tứ bên nhau, trong những chuyến du lịch chung, hẹn hò cuối tuần bên nhau…

Từ những bức ảnh chụp sau lưng không rõ danh tính

Đến hình ảnh cả hai cùng nhau đi du lịch tận hưởng cuộc sống đã được hé lộ.

Những cử chi thân thiết, hạnh phúc khi bên nhau.

Cả 2 cùng nhau dự sự kiện, visual đẹp đôi nhận về nhiều lời khen từ người theo dõi.

Không những thế, Hằng Túi và bạn trai mới đã dành cho nhau khoảng thời gian bên cạnh gia đình của đối phương. Dân tình còn "soi" ra được bạn trai mới chịu khó "lăn xả" vào bếp chuẩn bị bữa cơm cho gia đình và bạn bè của cả hai. Khi về nhà Hằng Túi chơi, Duy Trần cũng có cử chỉ thể hiện sự thân thiết cùng các con của cô.

Hằng Túi và Duy Trần cùng nhau chuẩn bị bữa cơm để "phục vụ" gia đình và bạn bè.

Bạn trai mới của Hằng Túi cũng là tuýp người lãng mạn khi không ngại thể hiện tình cảm của mình trên MXH. Không chỉ có những cử chỉ thân mật, luôn sát cánh bên nhau trong cuộc sống, mà tình mới của Hằng Túi cũng không tiếc gì lời yêu thương với đối phương.



Trong một số bài đăng của mình, Duy Trần chia sẻ đây là "cô người yêu hay khó chịu nhất, nhưng nếu không khó chịu thì liệu cô ấy có phải bạn gái của bạn hay không?", "You will find yourself caring about someone without even trying... You hide nothing from them, you want commitment and family with them." (Nhận thấy bản thân mình quan tâm ai đó dù không cần cố gắng... Không cần giấu diếm bất cứ điều gì và muốn có một gia đình với cô ấy).