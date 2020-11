Hàng triệu đàn ông Việt đứng trước nguy cơ "ế vợ" vì mất cân bằng giới tính: Xu hướng chọn chồng của hội chị em thế nào trong bối cảnh "giá" tăng vùn vụt?

Theo số liệu từ cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), dự báo đến năm 2050, Việt Nam sẽ thiếu 2,3 đến 4,3 triệu phụ nữ. Điều đó có nghĩa là hàng triệu đàn ông Việt Nam có nguy cơ... ế vợ, nếu không sẽ buộc phải chọn lấy vợ ngoại quốc, giống như tình cảnh của anh em Trung Quốc, Hàn Quốc hiện tại.

Thông tin này lập tức khiến dư luận xôn xao, đặc biệt với các anh FA "có thâm niên" hay các mẹ bỉm sữa có con trai thì nó thực sự là "một nỗi kinh hoàng". Ở phía ngược lại, viễn cảnh về thời buổi "thóc cao gạo đắt" do mất cân bằng giới tính bỗng khiến không ít chị em "mở cờ trong bụng", cảm thấy bản thân "đắt giá" hơn bội phần.

HIẾM thì ắt sẽ QUÝ thôi, phải không nào?

Với chừng ấy thông tin thì một điều khiến không ít người quan tâm hiện nay là xu hướng chọn chồng của chị em Việt liệu có gì thay đổi để bắt kịp cái sự QUÝ đang tăng vùn vụt của mình? Điều này thực sự có liên quan rất mật thiết tới việc mất cân bằng giới tính, bởi đàn ông trong nước thì thừa đấy, nhưng chắc gì đã lọt vào mắt xanh của các chị?

Giờ đây, chỉ riêng quyết định chọn chồng nội, hay chồng ngoại của các chị cũng sẽ gây ảnh hưởng không hề nhỏ tới tỉ lệ ế vợ của của đàn ông nước ta trong tương lai đấy nhé. Bởi vậy, bên cạnh việc chủ động sửa soạn cho mình một "tâm hồn đẹp", các anh cũng cần xem ngay clip phỏng vấn nhanh dưới đây để phần nào nắm bắt tâm lý chị em mà từ đó đưa ra "chiến thuật" chống ế cho phù hợp!

Phỏng vấn nhanh: Xu hướng chọn chồng của hội chị em thế nào trong viễn cảnh Việt Nam ngày càng mất cân bằng giới tính?

Trai Việt hay trai Tây là lựa chọn yêu thích của chị em?

Đa phần các chị em khi được khảo sát đều bày tỏ mong muốn được lấy chồng người Việt. Nghe đến đây các anh chắc chắn sẽ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, chị em mà "sính ngoại" thì coi như tương lai có nhiều anh ế chắc! Họ phải chịu áp lực rất nhiều từ xã hội, gia đình để biến mình trở nên hoàn hảo hơn trong mắt phụ nữ.

Nguyên nhân lý giải vì sao chị em thích kết hôn với trai Việt được chị em đưa ra phần lớn là có tiếng nói chung, văn hóa các vùng miền không quá khác biệt. Thậm chí có cô gái còn thừa nhận vì mình không giỏi ngoại ngữ nên cách an toàn nhất là lấy một ông chồng người Việt Nam. Và có thể về quê thăm thầy u bất cứ lúc nào!

Có cô gái thì đưa ra câu trả lời đơn giản lắm: "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt" hay "trâu ta ăn cỏ đồng ta". Tuy nhiên chị em cũng đưa thêm ra lý do rằng, không phải trai Việt nào cũng gia trưởng, ki kiệt như nhiều người vẫn nghĩ. Đừng nên vơ đũa cả nắm. Bởi ở đâu thì cũng có người "this" người "that". Quan trọng là mình có tìm được người phù hợp không thôi!

Ngược lại các chị em thích kết hôn với người nước ngoài, đặc biệt là trai Tây thì lại bày tỏ quan niệm rằng: "Đàn ông Việt Nam hơi gia trưởng, không phóng khoáng. Mình thích một môi trường cởi mở, thích được tôn trọng, đối xử nhẹ nhàng, lịch thiệp như người nước ngoài".

Lý do thích trai Tây nhìn qua cũng biết đó là gì?

Chị em có "nâng giá" khi chọn chồng?

Câu trả lời tất nhiên là CÓ.

Đa phần chị em bây giờ cũng đi làm, kiếm tiền chẳng kém cạnh gì các anh. Trong các lĩnh vực họ đều khẳng định được vị thế của mình. Nên chẳng lý gì mà phái đẹp phải hạ tiêu chuẩn tìm kiếm người đàn ông của mình xuống.

Một người phụ nữ tuy rằng chưa có mảnh tình nào vắt vai nhưng cũng tự tin cho rằng, sẽ bắt bằng được người ấy phải "chiều hơn", đòng thời sẽ "sống chảnh lên", bởi "sau này còn nhiều trai theo",...

Một cô gái xinh đẹp khác thì cho rằng, không phải đợi đến thời điểm 2050 - khi có nhiều đàn ông ế vợ thì chị em mới "nâng cao giá trị bản thân", mà ngay từ bây giờ phái yếu cũng đã phải... làm giá.

Không chỉ bản thân mà sau này nếu có con gái cũng nhắc nhở con phải có tiêu chuẩn chọn chồng "cao hơn mẹ nó ở thời điểm này"!

Suy nghĩ của chị em về việc mất cân bằng giới ở nước ta?

Cũng giống như nhiều chuyên gia nhận định, hội chị em đều cho rằng, việc mất cân bằng giới sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấu trúc dân số Việt Nam trong tương lai. Và điều mà thời gian gần đây ai cũng quan tâm đó là đến năm 2050, Việt Nam có thể có hàng triệu đàn ông ế vợ.

Một nữ sinh viên đến từ "quê lúa" cho rằng, đây chính là hậu quả nhãn tiền của hành vi trọng nam khinh nữ dẫn đến "lựa chọn giới tính thai nhi của các cặp vợ chồng" và tình trạng nạo phá thai trong quá khứ.

"Đàn ông trong tương lai không chỉ phải đối mặt với áp lực mất cân bằng giới tính, mà còn phải đau đầu hơn khi phụ nữ độc lập về kinh tế, họ không có nhu cầu kết hôn, hay nhiều lý do khác dẫn đến việc họ không chọn người nam làm bạn đời của mình" - một cô gái nhận định.

Có những cô gái thì lo xa. Nên quyết định luôn rằng: "Sau này em sẽ đẻ con gái thôi".

Hội chị em vẫn ưu tiên trai Việt đó cũng là một niềm an ủi cho cánh mày râu, nhất là những anh chưa có người yêu. Bởi mấy ngày nay, anh nào anh nấy đều sốt sình sịch vì sợ ế vợ.

Tuy nhiên, qua bài phỏng vấn ngắn này, các anh em cũng đã biết suy nghĩ của đối phương rồi đó. Chị em sẽ ngày càng khó tính, tiêu chuẩn lựa chọn "người ấy" ngày một cao hơn. Biết vậy rồi thì anh em phải bảo nhau phấn đấu, đừng để chị em phải thất vọng nhé.

Riêng về vấn đề mất cân bằng giới tính ở nước ta, 100% chị em đều cho rằng cần phải tăng cường công tác bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của người dân.

Bên cạnh đó, phải có những hàng động mạnh, triệt để với các hành vi hướng dẫn, tư vấn, cung cấp dịch vụ lựa chọn, xác định giới tính trước khi sinh trong các cơ sở y tế, tại cộng đồng và trong toàn xã hội.