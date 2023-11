Hàng trăm người trắng đêm tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn

Ngày 30/11, ông Nguyễn Đình Hanh - Chủ tịch phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) xác nhận, chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm trẻ lạc, đồng thời phối hợp bà con nhân dân nỗ lực tìm kiếm cháu bé 2 tuổi mất tích từ chiều hôm qua. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích cháu bé.



Hình ảnh bé An trước khi mất tích.

Chị Lê Thị Huyền (30 tuổi, trú khối 12, phường Quỳnh Xuân) đau lòng kể lại, chiều 29/11, vợ chồng chị đi làm, bé Đoàn Phúc An (2 tuổi, con trai chị Huyền) ở nhà với bà nội.

Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, bé An theo anh trai 8 tuổi ra ngõ đổ rác. Khi quay vào không thấy cháu An đâu, người bà chạy khắp nơi tìm kiếm rồi hô hoán mọi người xung quanh giúp đỡ, đồng thời trình báo với cơ quan chức năng.

Ngay trong đêm, hàng trăm người là người thân, bà con lối xóm cùng lực lượng chức năng trắng đêm tìm kiếm cháu bé. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tung tích. Cũng theo chị Huyền, dù đã trích xuất camera của những nhà lân cận nhưng vẫn không tìm thấy thông tin gì của cháu bé.

"Giờ chỉ cầu mong có ai đó cưu mang con. Con được bình an. Từ hôm qua đến nay con chưa ăn gì, ngoài trời thì lạnh lẽo, tối tăm thế này, tôi lo lắng lắm", chị Huyền lo lắng.

Vậy ai đang cưu mang hoặc có thông tin của cháu An xin báo về số điện thoại của đồng chí Trần Huy Hoàng - Công an phường Quỳnh Xuân: 0965.111.738. hoặc chị Huyền (mẹ bé An): 0963.989.948.