Hàng chục con trâu, bò ở Sơn La bị chết do giá rét

Cụ thể tại huyện Phù Yên, ngày 20/1, rét đậm, rét hại đã làm 21 con trâu, bò tại xã Suối Bau và Sập Xa bị chết rét.

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Yên, hiện tại, huyện mới ghi nhận thiệt hại về đàn gia súc ở các xã vùng cao, còn về rau màu chủ yếu được người dân trồng ở vùng thấp, nên chưa bị ảnh hưởng.

Người dân vùng cao đang cố gắng bảo vệ đàn vật nuôi trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại.

Theo thống kê, toàn tỉnh Sơn La hiện có hơn 1,3 triệu con gia súc; hơn 7,3 triệu con gia cầm các loại. Theo dự báo, hôm nay 21/2, nhiệt độ tại tỉnh Sơn La vẫn giảm sâu, trung bình dưới 10 độ C, có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao.

Tại các xã như: Háng Đồng, Tà Xùa, Hang Chú (huyện Bắc Yên); thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu, xã Phiêng Luông (huyện Mộc Châu); xã Co Mạ, Pá Lông, Co Tòng, Long Hẹ, Mường Bám (huyện Thuận Châu); xã Ngọc Chiến, Chiềng Công, Nậm Giôn (huyện Mường La)... nhiệt độ giảm mạnh, chỉ từ 1 - 6 độ C, trời rét đậm, rét hại, sương mù dày đặc kèm mưa lớn kéo dài.

Gia súc của người dân xã Suối Bau, huyện Phù Yên (Sơn La) bị chết rét.

Trước tình hình rét đậm, rét hại còn kéo dài, các địa phương trong tỉnh Sơn La đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi.

Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh; tăng cường thông tin để chính quyền các cấp và người dân, nhất là người dân ở vùng cao biết, chủ động ứng phó; tổ chức kiểm tra công tác ứng phó với rét đậm, rét hại tại các khu vực trọng điểm, vùng cao, vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng./.