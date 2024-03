Han So Hee trực tiếp đáp trả fan giữa drama tình ái: "Tôi chấp nhận hình tượng sụp đổ"

Han So Hee trở thành tâm điểm gây tranh cãi trên mạng xã hội sau khi xác nhận chuyện tình cảm với Ryu Jun Yeol (Reply 1988). Cư dân mạng tìm ra lỗ hổng trong timeline mà nữ diễn viên đề cập khác với dữ kiện thực tế. Trong tâm thư, Han So Hee cho biết Ryu Jun Yeol và bạn gái cũ là nữ idol Hyeri chia tay vào đầu năm 2023, nhưng truyền thông Hàn xác nhận 2 nghệ sĩ chính thức đường ai nấy đi vào tháng 11/2023. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn Han So Hee cố ý thay đổi mốc thời gian để che giấu việc cô qua lại với Ryu Jun Yeol khi anh vẫn đang yêu Hyeri.

Trước việc bị dân tình nghi vấn nói dối và là tiểu tam, Han So Hee đã đích thân trả lời các bình luận để giải đáp thắc mắc xoay quanh mối quan hệ của cô và Ryu Jun Yeol. Trong bình luận chỉ trích nữ diễn viên thô lỗ khi tiết lộ thời điểm chia tay của 1 cặp đôi trong tâm thư, Han So Hee giãi bày: "Tôi đã không nghe nói về cuộc chia tay ấy 1 cách riêng tư. Tôi đã viết chúng sau khi đọc 1 bài báo được đăng vào tháng 6 năm ngoái. Nếu mọi người cảm thấy việc tôi đề cập đến là kém lịch sự, tôi sẽ xóa đi. Nhưng nó là bằng chứng cho thấy tôi không qua lại với Ryu Jun Yeol trước khi anh ấy chia tay".

Han So Hee phủ nhận cô là tiểu tam. Theo minh tinh sinh năm 1994, cô biết được thông tin Ryu Jun Yeol và Hyeri chia tay vào tháng 1/2023 sau khi đọc báo

Bên cạnh đó, Han So Hee cũng khẳng định cô và Ryu Jun Yeol không có bất kỳ liên hệ nào trong thời gian nam diễn viên này còn hẹn hò Hyeri. Minh tinh My Name chia sẻ hành động "đôi co" trên mạng xã hội đã khiến mối quan hệ của cô với Ryu Jun Yeol gắn liền với từ khóa không tích cực "Transit Love" ( Transit Love là cụm từ chỉ 1 người "say nắng" người khác khi đang có người yêu, lúc chia tay người cũ thì nhanh chóng hẹn hò với người mình "say nắng" trước đó).

"Tôi nghĩ mình đã hành động bốc đồng. Lần này là lỗi của tôi, bắt đầu từ story trên Instagram. Tôi đã biến việc nhỏ thành chuyện lớn", Han So Hee chia sẻ.

Trước bình luận "hình tượng của chị rơi xuống 10 tầng địa ngục rồi", Han So Hee cũng thẳng thừa nhận bản thân đã bị mất điểm trầm trọng vì lùm xùm tình ái lần này. "Tôi biết rằng hơn cả chính bản thân tôi, hình tượng là thứ quý giá do fan và mọi người tạo ra chứ không phải của tôi. Vì vậy, tôi rất buồn, nhưng tôi sẽ khiêm tốn chấp nhận ngay cả khi hình tượng sụp đổ vì vụ việc lần này", Han So Hee tuyên bố chấp nhận mọi hậu quả sau drama tình ái.

Han So Hee thừa nhận cô đã đánh mất lòng tin nơi công chúng. Vì vậy, nữ diễn viên chấp nhận gánh chịu những hậu quả khi hình tượng bị sụp đổ vì drama tình ái

Vào ngày 15/3, Ryu Jun Yeol và Han So Hee vướng tin hẹn hò. Không lâu sau, Hyeri - bạn gái cũ Ryu Jun Yeol - đã đăng ảnh ẩn ý "Thật thú vị" và hủy theo dõi bạn trai cũ trên trang cá nhân. Thái độ của Hyeri trước tin tình ái của người yêu cũ khiến dân tình đồn đoán rằng nữ diễn viên và Ryu Jun Yeol kết thúc không êm đẹp, tan vỡ vì xuất hiện người thứ 3. Sau đó, Han So Hee đã đăng tải bài viết "cà khịa" Hyeri gây xôn xao dư luận.

Đến sáng 16/3, Han So Hee và Ryu Jun Yeol đồng loạt xác nhận hẹn hò. Trong đó Han So Hee đã gửi lời xin lỗi đến Hyeri vì đăng tải story bốc đồng.

Nguồn: Naver