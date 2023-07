Hàn Quốc đối mặt nguy cơ dân số giảm mạnh

Nguyên nhân đã được nói đến nhiều lần là do nhiều người Hàn Quốc không muốn kết hôn. Cụ thể, số cuộc kết hôn trong năm 2022 là 192.000, giảm mạnh so với 295.000 trong năm 1970. Người dân Hàn Quốc ngày càng e ngại kết hôn và sinh con vì nhiều lý do, ví dụ như chi phí nhà ở và nuôi dạy con lớn, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ cao.

Số trẻ sơ sinh trong năm 2022 ở Hàn Quốc là 249.000 trẻ, giảm gần một nửa so với mức cách đây 10 năm.

Người dân Hàn Quốc ngày càng e ngại kết hôn và sinh con. (Ảnh: AP)

Hàng chục năm nay, Hàn Quốc đã đưa ra nhiều chính sách nhằm đối phó với tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa. Mặc dù vậy, thay vì được cải thiện, hiện tượng tỷ lệ sinh thấp lại đang ngày một trở nên nghiêm trọng hơn. Theo số liệu của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, tổng tỷ suất sinh chỉ còn dưới 0,75 trẻ, thấp nhất trong lịch sử và có xu hướng tiếp tục giảm. Đây là vấn đề xã hội lớn vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển kinh tế - xã hội của nước này.

Hàn Quốc phải đối diện với hiện tượng già hóa dân số. (Ảnh: Yonhap)

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, có tới gần một nửa số cặp vợ chồng mới cưới ở nước này trong năm trở lại đây không sinh con. Cùng với đó, dân số già hóa đã diễn ra từ hàng chục năm nay. Đây thực ra không phải là vấn đề của riêng Hàn Quốc mà ngay cả những quốc gia có dân số trẻ cũng có dự báo sẽ rơi vào tình trạng trở thành quốc gia có dân số già.



Từ năm 2021, lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, số dân ở độ tuổi trên 65 đã vượt xa số dân ở độ tuổi dưới 15. Hàn Quốc dự kiến sẽ phải đối diện với hiện tượng già hóa dân số đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, đe dọa đẩy Hàn Quốc tới bên "bờ vực dân số".

Như vậy, ngân sách để chăm sóc người già sẽ tăng và gây khó khăn cho nền kinh tế nếu Hàn Quốc không cân đối được nguồn chi này. Bên cạnh đó, nhân lực cho việc chăm sóc người già sẽ rất thiếu, gây ra sự phản ứng của người dân khi quyền lợi họ không được đảm bảo.

Và còn một số nguyên nhân nữa như sau đại dịch COVID-19, kinh tế - xã hội chưa thực sự phục hồi nên cũng khiến việc sinh con sẽ nằm trong kế hoạch trong tương lai…