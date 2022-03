Hai trẻ nhiễm COVID-19 bị bỏng nặng do xông lá

Hình minh họa.

Thông tin từ BSCKI. Kiều Quốc Thanh, Quyền điều hành Khoa Điều trị COVID trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) cho biết: Gần đây, khoa ghi nhận liên tiếp các ca COVID-19 trẻ em bị bỏng nặng liên quan xông lá thuốc..

Đơn cử là trường hợp bé trai 12 tuổi, đến từ Long An. Bé trai nhiễm COVID-19 và được xông lá theo người nhà.

Khi đang xông, bé bị người lớn đùa giỡn và đá vào chậu xông khiến nước văng lên, bé bị bỏng nặng nửa thân dưới và bộ phận sinh dục.

Tại bệnh viện, bé được điều trị liên tục 21 ngày, đặt sonde tiểu 2 tuần vẫn chưa ổn định và chưa tự tiểu tốt. Dù triệu chứng COVID-19 không nặng nhưng bé phải chịu nhiều đau đớn trong quá trình điều trị bỏng.

Tương tự, một bé gái 10 tuổi, nhiễm COVID-19 cũng bị bỏng toàn thân liên quan đến nước sôi xông lá do người mẹ nấu.

Theo các bác sĩ, ngoài nguy cơ bỏng và tai nạn không đáng có do cố tình hay vô ý, về phương diện y khoa, trẻ nhỏ không được khuyến cáo xông bất kỳ lá hoặc thuốc nào ngoài môi trường y tế, do niêm mạc mũi, niêm mạc đường hô hấp rất mỏng, nếu xông trực tiếp vào vùng này sẽ làm hại niêm mạc.

Xông quá nhiều có thể làm khô niêm mạc mũi và làm giảm khả năng chống virus của cơ thể, không chỉ mỗi COVID-19 mà nhiều bệnh về đường hô hấp khác. Xông chỉ là một trong những biện pháp giảm tình trạng khó thở do ngạt hoặc tắc mũi, chứ không giết được virus, không nên lạm dụng.

Việc xông hơi không hề có tác dụng và không an toàn với trẻ, bởi cha mẹ không thể đảm bảo được nhiệt độ an toàn cho trẻ. Đồng thời, các sản phẩm xông không đảm bảo an toàn, chứa hóa chất độc hại khi xông thẳng vào mũi trẻ có thể gây viêm nhiễm, bội nhiễm đường hô hấp.