Hai tên cướp xông vào nhà nổ súng đòi 100 tỷ đồng của cặp vợ chồng bán hàng online hay khoe tiền trên mạng

Công an TP Hà Nội Chiều 17/1, tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cao điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của công an thành phố Hà Nội, trong các ngày từ 8/1 đến 16/1 trên địa bàn thành phố xẩy ra 5 vụ cướp tài sản buôn bán vũ khí thô sơ với số lượng lớn gây “rúng động” dư luận thể hiện sự liều lĩnh, manh động của tội phạm.



Cướp xông vào khi đang ngủ, nổ súng rồi uy hiếp, đòi 100 tỉ đồng

Vụ việc đáng chú ý, rạng sáng 16/1, anh NTP (39 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) đang nằm ngủ cùng vợ và con tại lán công ty Thanh Hà thuộc khu Công nghệ cao Hòa Lạc, thì bất ngờ có hai kẻ đạp cửa xông vào.

Một nghi phạm cầm súng ngắn, người còn lại cầm dao khống chế, đe dọa anh P và gia đình. Nhóm này bắn một phát chỉ thiên rồi trói vợ anh P và lấy của gia đình 200 triệu đồng.

Những người này còn yêu cầu trước 12 giờ trưa cùng ngày, vợ chồng anh phải nộp tiếp 5 tỉ đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh P. đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội trình báo.

Hai đối tượng

Vào cuộc điều tra, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ hai nghi phạm là Trần Văn Hào (35 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) và Phan Ngọc Trăm (23 tuổi, trú tại Lạng Sơn). Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng dạng súng bắn đạn bi, 48 viên đạn (loại đạn cao su), một dao nhọn…

Tài liệu xác minh cho thấy khoảng tháng 7/2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Phan Ngọc Trăm quen biết Trần Văn Hào, cả hai bàn bạc cùng chuẩn bị hung khí đi cướp tài sản.

Sau đó Hào lên mạng xã hội mua một khẩu súng bắn đạn bi với giá 32 triệu đồng và chuẩn bị một xe máy, một áo và một mũ bảo hiểm Grab, ba đôi găng tay bằng vải, băng dính để làm công cụ, phương tiện đi cướp tài sản.

Đến cuối tháng 10/2021, Trăm xuống Hà Nội gặp Hào bàn bạc việc đi cướp tài sản. Quá trình này, Hào phát hiện tài khoản Facebook ‘‘Hoàng Hường’’ của chị HTH (34 tuổi, trú tại Hà Nội) đăng bán hàng online, có đưa nhiều hình ảnh tiền mặt nên đã chọn làm mục tiêu gây án.

Sau thời gian theo dõi, Hào và Trăm phát hiện chị H thường xuyên phát livestream tại một địa chỉ ở Công ty cổ phần Thanh Hà, khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Theo lịch đã hẹn, khoảng 19 giờ ngày 15/1, Trăm, Hào đến khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Khi đến nơi, thấy có đông người đang chơi ở sân nên Hào và Trăm ngồi chờ bên ngoài đợi thời cơ.

Đến khoảng 1 giờ 30 sáng 16/1, thấy gia đình chị H đi ngủ, Hào và Trăm đột nhập vào phòng bảo vệ công ty, Hào rút súng khống chế, trói bảo vệ Công ty cổ phần Thanh Hà.

Sau đó, Trăm đạp cửa rồi cả hai xông vào phòng ngủ của vợ chồng chị H.

Tang vật của một trong những vụ cướp (công bố ngày 17/1) tại buổi khen thưởng

Tại đây, Hào cầm súng, Trăm cầm dao đe dọa khống chế vợ chồng chị H, yêu cầu đưa tiền. Thấy vợ chồng chị H hét lên, Hào bắn một phát súng lên trần nhà để uy hiếp đồng thời yêu cầu đưa 100 tỉ đồng nhưng vợ chồng chị H không có đủ và xin đưa trước một khoản tiền mặt, đến sáng ngày hôm sau sẽ chuyển cho Hào từ 3 đến 5 tỉ đồng vào tài khoản.

Chị H lấy trong túi xách ra hai cọc tiền (khoảng 200 triệu đồng) đưa cho Hào. Sau khi nhận tiền, hai người này dùng băng dính quấn trói vợ chồng chị H vào ghế đồng thời đe dọa và yêu cầu vợ chồng chị H chuyển 5 tỉ đồng vào tài khoản của Hào trước 12 giờ ngày 16/1, nếu không sẽ giết chết cả nhà.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ Hào và Trăm khi hai kẻ này đang lẩn trốn tại địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

https://afamily.vn/hai-ten-cuop-xong-vao-nha-no-sung-doi-100-ty-dong-cua-cap-vo-chong-thuong-khoe-tien-tren-mang-de-ban-hang-online-20220117191741353.chn