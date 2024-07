Hải Phòng: Cấm biển từ 12 giờ, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng bão số 2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng thông báo: Đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long; hoạt động du lịch tại các khu vực biển, đảo từ 12 giờ ngày 22/7/2024. Các địa phương, đơn vị, tổ chức tiếp tục khẩn trương thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi trú tránh an toàn; kiên quyết ngăn chặn, không để các tàu thuyền thủy sản, phương tiện đường thủy nội địa đã vào nơi trú tránh hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn.

Tàu thuyền neo đậu tại âu cảng Bạch Long Vỹ phòng chống bão số 2

Theo thông tin từ UBND huyện Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng), đến trưa nay (22/7), địa phương đã phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo kêu gọi, vận động gần 150 phương tiện với 290 lao động đang hoạt động trên vùng biển Bạch Long Vĩ về nơi tránh trú bão; trong đó có 34 phương tiện thuộc các tỉnh, thành phố khác.

Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng cho biết: "Hiện nay theo thông tin quan sát của trạm radar 490, trên vùng biển Bạch Long Vỹ vẫn còn 11 phương tiện của các địa phương khác đang hoạt động trên vùng biển. Huyện sẽ tiếp tục thông tin về đường đi, hướng đi của bão và tiếp tục tuyên truyền vận động các phương tiện chủ động, nhanh chóng về đất liền để tránh, trú bão. Đối với các phương tiện không kịp di dời thì huyện sẽ thông tin, vận động và yêu cầu các phương tiện vào neo đậu, tránh trú bão trong khu vực âu cảng Bạch Long Vỹ và làm công tác đảm bảo an toàn tốt nhất cho các phương tiện trong thời gian xảy ra bão".

Chính quyền huyện đảo Bạch Long Vỹ và các đơn vị đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú, đảm bảo an toàn cho các phương tiện trong âu cảng

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng có Công điện yêu cầu các quận, huyện và sở ngành, cơ quan, đơn vị tuyệt đối không chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất các điều kiện để chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão, mưa lớn gây ra; tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn về người và tài sản.

Các địa phương trên địa bàn TP Hải Phòng chủ động rà soát, thực hiện các phương án phòng chống bão, phương án sơ tán nhân dân ở khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển, khu nhà cũ yếu, khu du lịch biển, khu vực có nguy cơ sạt lở và trên các phương tiện đã về nơi neo đậu; đảm bảo an toàn đê điều, các khu, cụm công nghiệp, công trình đang thi công; có phương án đảm bảo tiêu thoát nước đô thị trong trường hợp mưa lớn; chủ động các biện pháp tiêu nước trong hệ thống thủy lợi đề phòng ngập úng, bảo vệ sản xuất...