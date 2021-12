Hai phim ngắn TikTok đầu tiên thắng giải Ngôi sao Xanh, đạo diễn Lê Hoàng đánh giá thế nào?

Tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2021 vừa diễn ra mới đây tại TP.HCM, tác phẩm phim ngắn Outside The Door được thực hiện bởi tác giả coba220295 đã chiến thắng hạng mục Phim ngắn trên nền tảng TikTok hay nhất do Hội đồng Nghệ thuật bầu chọn. Trong khi đó, phim ngắn Cái nồi cũ của tác giả thaybeou40 đã được xướng tên ở giải Phim ngắn trên nền tảng TikTok được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Phim ngắn TikTok thắng giải thưởng tại Ngôi Sao Xanh 2021

Lần đầu tiên xuất hiện tại hạng mục Đồng hành với giải thưởng Phim ngắn trên nền tảng TikTok hay nhất, 14 tác phẩm đề cử đã để lại dấu ấn đặc sắc trong lòng khán giả bình chọn nói chung và Hội đồng Nghệ thuật Ngôi Sao Xanh nói riêng. Đây cũng chính là 14 tác phẩm lọt vào vòng Chung kết Cuộc thi phim ngắn TikTok 2021 - Khoảnh Khắc Đắt Giá - cuộc thi sáng tạo phim ngắn với định dạng dọc đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức vào tháng 7/2021 vừa qua.

Với thời lượng khoảng 3 phút, trong một khung hình phi truyền thống, Outside The Door và Cái nồi cũ là trải nghiệm mới mẻ với đại đa số công chúng khi lần đầu được xướng tên trong khuôn khổ một giải thưởng về điện ảnh có quy mô quốc gia. Hai bộ phim ngắn định dạng dọc đã tái hiện câu chuyện từ những chất liệu rất đời, nhưng bao hàm ý nghĩa có sức lan toả.

Trong phim ngắn Outsite The Door, bối cảnh quay chỉ diễn ra vỏn vẹn trong căn nhà giữa một buổi tối mưa gió, nhưng đã khắc hoạ rõ nét sự chông chênh của con người khi mong muốn bứt phá khỏi vùng an toàn. Cái nồi cũ là tập hợp những thước phim và câu thoại đời thường ghi lại câu chuyện trong một gia đình bình thường. Với lối "diễn như không diễn" từ quay dựng phim cho đến diễn xuất của các diễn viên, tác giả đã gửi gắm thông điệp về tình cảm gia đình - đôi khi bữa cơm nhà cũng là khoảnh khắc quý giá nhất.

Dù tác giả của Outside The Door và Cái nồi cũ không qua trường lớp sản xuất phim chuyên nghiệp, nhưng cả hai vẫn mang đến những thước phim ấn tượng, đồng thời mang đậm tính cá nhân, sự trẻ trung trong cách truyền tải thông điệp.

Là thành viên Hội đồng Nghệ thuật của giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2021, Đạo diễn Lê Hoàng nhận định việc đưa giải thưởng Phim ngắn trên nền tảng TikTok hay nhất vào hạng mục trao giải của Ngôi Sao Xanh 2021 là thay đổi mang tính cập nhật. "Ngôi Sao Xanh hay bất kỳ giải thưởng nào khác thì dần phải hướng đến những gì xuất hiện trong cuộc sống. Xã hội có những câu chuyện gì, thì chúng ta đánh giá, thừa nhận những điều đó", vị đạo diễn cho biết.