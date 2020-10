Hai học sinh không đội mũ bảo hiểm đi xe máy tông vào xe bán tải đang quay đầu

Sáng 10-3, Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh nhập viện trong tình trang nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 2-10, tại đường Hạ Long, thuộc khu 9, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, 2 học sinh không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy không BKS chạy với tốc độ cao tông thẳng vào xe ôtô bán tải đang chuyển hướng quay đầu. Hậu quả, 2 học sinh đi trên xe máy bị thương nặng, xe máy hư hỏng nặng và đầu xe ô tô bán tải bẹp dúm.

khi vụ tai nạn xảy ra, Công an TP Hạ Long đã kịp thời có mặt cùng người dân đưa 2 học sinh đi Bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, bảo vệ hiện trường và tổ chức điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Lê Văn H. (SN 2004) điều khiển xe máy không BKS phía sau chở Lê Thành Tr. (SN 2005), cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm và trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long va chạm với xe ô tô bán tải mang BKS 14C-310.15, do Lê Văn T. (SN 1980, trú tại An Mô, Lê Lợi, Chí Linh, tỉnh Hải Dương) điều khiển đang chuyển hướng quay đầu.

Chiếc ô tô bán tải trong vụ tai nạn

Theo Công an TP Hạ Long, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh nguy kịch là do lỗi hỗn hợp. Cụ thể, xe ô tô bán tải chuyển hướng không đúng nơi quy định, còn xe máy không có BKS, trên xe có 2 học sinh đầu không đội mũ bảo hiểm, điều khiển với tốc độ cao, nên không làm chủ được tay lái đã tông vào xe ô tô.

Qua tìm hiểu được biết, tình trạng sức khỏe của 2 học sinh Lê Văn H. và Lê Thành Tr. vẫn đang nguy kịch vì bị chấn thương sọ não, dập gan, gãy xương đùi… Các y bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vẫn đang nỗ lực cứu chữa, điều trị.