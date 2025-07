Theo đó, vào chiều ngày 28 tháng 6 năm 2025, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã Mường So, tỉnh Lai Châu, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện hai phương tiện xe máy có dấu hiệu vi phạm pháp luật giao thông. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đồng chí Hà Văn Minh đã ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra theo quy định.

Tuy nhiên, các đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh, liều lĩnh tăng ga, một đối tượng đã manh động đâm thẳng xe vào người đồng chí Hà Văn Minh rồi bỏ chạy. Cú đâm mạnh khiến đồng chí bị thương rất nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đồng đội đã khẩn trương đưa đồng chí Hà Văn Minh đi cấp cứu. Mặc dù đã được tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu và Bệnh viện Việt Đức tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí đã không qua khỏi và từ trần vào hồi 08 giờ 03 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2025.

Ngày 3/7, Công an tỉnh Lai Châu quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Mùa A Hảo (SN 2007, trú tại bản Cung Mù Phìn (phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” khiến Thiếu tá Hà Văn Minh, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hy sinh.