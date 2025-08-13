Hai đại học quốc gia chính thức trực thuộc Bộ GD&ĐT

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1723/QĐ-TTg ngày 12/8/2025 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT. Theo đó, Bộ GD&ĐT có 65 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm:

1- Đại học Quốc gia Hà Nội.

2- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

3- Đại học Đà Nẵng.

4- Đại học Huế.

5- Đại học Thái Nguyên.

6- Đại học Bách khoa Hà Nội.

7- Đại học Cần Thơ.

8- Đại học Kinh tế Quốc dân.

9- Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

10- Trường Đại học Đà Lạt.

11- Trường Đại học Đồng Tháp.

12- Trường Đại học Giao thông vận tải.

13- Trường Đại học Hà Nội.

14- Trường Đại học Kiên Giang.

15- Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

16- Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

17- Trường Đại học Mở Hà Nội.

18- Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

19- Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

20- Trường Đại học Ngoại thương.

21- Trường Đại học Nha Trang.

22- Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

23- Trường Đại học Quy Nhơn.

24- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

25- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

26- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

27- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

28- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

29- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

30- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

31- Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

32- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

33- Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

34- Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

35- Trường Đại học Tây Bắc.

36- Trường Đại học Tây Nguyên.

37- Trường Đại học Thương mại.

38- Trường Đại học Việt Đức.

39- Trường Đại học Vinh.

40- Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

41- Học viện Quản lý giáo dục.

42- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

43- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang.

44- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.

45- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ.

46- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất.

47- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

48- Trường Cao đẳng Xây dựng số 1.

49- Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

50- Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

51- Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.

52- Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1.

53- Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2.

54- Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng.

55- Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội.

56- Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội.

57- Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

58- Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

59- Trường Hữu nghị 80.

60- Trường Hữu nghị T78.

61- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

62- Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học.

63-Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam.

64- Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam.

65- Ban Quản lý các dự án Bộ GD&ĐT.

>>>>>>>> XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY