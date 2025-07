Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh hai cha con ở Nghệ An may mắn được một chiếc tàu vận tải cứu sống sau nhiều giờ trôi dạt trên biển khiến nhiều người xôn xao. Vừa ngồi trên chiếc tàu, đút cho con gái nhỏ từ sợi mì tôm, người cha đã gửi lời cảm ơn đến các thuyền viên đã cứu cha con anh.

Được biết, người đàn ông cùng con gái bị sóng cuốn là anh N.T.T. (35 tuổi) và con gái N.T.P.A. (6 tuổi) ngụ phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng chức năng trển khai công tác cứu hộ cứu nạn để tìm kiếm hai cha con anh T.

Nhiều người dân và người thân túc trực ngoài bãi biển ngóng trông tin tức của hai cha con

Được biết, chiều qua (30/7) 2 cha con anh T. dùng thuyền kayak ra tắm biển Xuân Thành, xã Xuân Thành, tỉnh Hà Tĩnh, bất ngờ bị sóng lớn đánh úp, cuốn trôi ra biển. Ngay sau khi nhận được tin báo, công tác tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai khẩn trương suốt đêm.

2 cha con vật lộn với chiếc kayak suốt nhiều giờ ngoài biển. Ảnh: Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An

Đứng ngoài bãi biển, sốt ruột ngóng trông tin tức của anh cha con, vợ anh T. có lẽ đã phải trải qua nhiều cảm xúc từ lo lắng tột độ đến vỡ òa hạnh phúc khi nhận cuộc điện thoại thống báo bình an.

Người vợ bật khóc nức nở sau khi nhận cuộc gọi thông báo đã tìm thấy chồng và con gái sau nhiều giờ lênh đênh trên biển

Người phụ nữ xúc động bất khóc nức nở khi nhận cuộc gọi thông báo đã tìm thấy chồng và con gái. Khi nhận cuộc gọi video từ hai cha con, người vợ trẻ không giấu được sự nghẹn ngào và dặn dò, "Tí mẹ ra đón nhé. Mẹ gửi lời cảm ơn các bác nhé!".

Theo thông tin trên báo Nghệ An, được biết, trong lúc vui chơi ngoài bãi biển, do ảnh hưởng của gió Nam mạnh, hai cha con anh T. đã bị gió cuốn trôi xa bờ, vượt qua cả khu vực đảo Mắt, cách đất liền hơn 30 km. Họ đã vật lộn giữa biển suốt hơn 13 tiếng đồng hồ trong điều kiện nguy hiểm, cho đến khi được tàu VINASINE 555 phát hiện và cứu hộ an toàn.

Hai cha con anh T đã được một tàu hàng cứu sống và đưa vào đất liền

Hiện sức khỏe của cả hai đã ổn định và đang được tàu đưa vào cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh), một điểm dừng trong hải trình của tàu từ Nam Định vào Dung Quất. Gia đình nạn nhân đã được thông báo và đang trên đường tới cảng để đón người thân. Dự kiến tàu sẽ cập cảng vào khoảng 10h sáng nay (31/7).