Hà tĩnh: Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới nổi trên sông Lam

Ngày 6/2 ông Đồng Hải An- Phó trưởng Công an thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện Công an thị trấn đã báo cáo vụ việc lên công an huyện Nghi Xuân để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ảnh minh họa.

Theo đó, khoảng 9h15 cùng ngày, một số người dân đánh cá trên dòng sông Lam- đoạn chảy qua địa phận xã Xuân An thì thấy một vật thể lạ nổi trên mặt nước. Tiến lại gần người dân bàng hoàng phát hiện một thi thể nữ giới. Người dân sau đó đã kéo thi thể vào bờ rồi trình báo với cơ quan chức năng.

Người phụ nữ được xác định khoảng 35 tuổi, mặc quần bò màu đen, áo len bên trong, bên ngoài khoác áo khoác màu cam.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.